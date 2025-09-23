REVISORERNA TOTALSÅGAR KOMMUNENS KRISBEREDSKAP

Revisorernas ordförande Magnus Gustafsson (M) hade en mycket allvarlig ton under gårdagskvällens fullmäktige. Kritiken mot kommunens krisberedskap var uppenbar. – Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas, säger Magnus Gustafsson till Dagens Vimmerby efter sammanträdet.

Den här veckan är det krisbredskapsvecka över hela landet och Vimmerby kommun är en av alla landets kommuner som uppmärksammar detta.

Passande på temat var att kommunens revisorer informerade om just en granskning av kommunens krisberedskap på måndagskvällens fullmäktige.

Magnus Gustafsson (M), som är ordförande för revisionen, höll inte igen i talarstolen. Det var en råsågning av hur kommunens krisberedskap ser ut.

– Ingen är gladare än oss revisorer om vi ser att verksamheten fungerar smärtfritt och utan brister. Vår granskning av kommunens krisberedskap lämnar många attsatser för de nämnder som är granskade, säger Magnus Gustafsson.

Granskats har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

– Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra.

"Ett jättejobb att göra"

Frågan om krisberedskapen kanske inte ses som ett glödhett ämne varje dag, enligt Gustafsson.

– Men det tillhör det förgångna. Det är glödhett och att förbereda sig är inte alarmism. Det är att ta ansvar. Vi förbereder oss på ett väpnat angrepp på Sverige. Vi som församling här och de som ni leder har ett jättejobb att göra den närmaste tiden.

Revisorernas ordförande gjorde sedan en större grej av vad som hände när han befann sig i Tunasalen för första gången sedan han blivit utsedd till uppdraget.

– Senast jag var där som politiker var 2018. Våra krispärmar var kvar där och nu får ni blunda eller hålla för öronen om det låter obehagligt, men jag frågade en tjänsteman "om du behöver larma nu, kan du göra det utifrån pärmen?". Vi tittade på telefonlistan. Telefonnumret gick till den förrförrförra förvaltningschefen för Itsam. Jag skickade då ett e-postmeddelande och fick till svar att man hade full koll på läget, det var bara pärmarna som inte uppdateras hela tiden.

Senare gick Magnus Gustafsson till Tunasalen för att titta igen och samma lista var kvar.

– I torsdags kollade jag pärmarna och en del av innehållet var då uppdaterat. Men telefonnumret gick till Itsams förrförrförra chef och det var ett 0494-nummer. Itsam ligger inte ens i Kinda kommun längre. Jag tror inte att det handlar om okunskap. Vi kan littrera protokoll och i de här pärmarna finns dokument. Det kan stå sida ett, två och tre, men hur många sidor är det? Är det sju, tio eller tolv? Det finns ingen littrering. Sidor kan vara utbytta eller inaktuella – det är jättedåligt.

"Ska jag gå ut i media?"

Magnus Gustafsson (M) tog också upp att det ligger handlingar från 2017 på kommunens intranät.

– Vilka här var valda då? Stämmer det i dag? Det ligger mitt inne i intranätet. Pärmarna ska finnas om intranätet inte funkar, men då blir det 0494 till Itsam. Många fler handlingar var uppdaterade i torsdags jämfört med när vi gick på semester. Läget är inte bra, det finns mycket att göra, och se till att gör "unna det som unna är" till 17 december.

Revisorernas ordförande konstaterade innan han avrundade att hans puls ökat, trots att han försökt hålla sig lugn. Vår tidning valde att ställa en del frågor till Magnus Gustafsson (M) efter sammanträdet.

– Våra kontrakterade revisorer har gått igenom vilken krisberedskap man har i Vimmerby kommun utifrån lagar, reglemente, styrdokument och så vidare. Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas.

Kan du ge några exempel på de mer allvarsamma punkterna i det?

– Jag tror det ska vänta med att kommenteras tills nämnderna tagit del av dokumenten. Vi hade nyss en diskussion här om man får läsa det i media eller får det till hands. De ska få det ifrån oss.

Hur illa är det?

– Det är ingen fråga vi kommer släppa. När revisorerna lämnar in sina granskningar är det på en aggregerad nivå. Det är väldigt generaliserande. Sedan tar man sig an den nivån, arbetar sig nedåt och då hittar man bristerna. Mitt exempel med fel telefonnummer, där myndigheten bytt kommun, finns inte med i en sådan här rapport. Att om en KSO slutar och man får en ny, så ska man ändra... Det står inte i sådana här rapporter. Det är ett högt och generellt språk om att arbeta strukturerat och övergripande.

Hur oroad blir du av det som kommit fram?

– För egen del hade jag jättestora bryderier när jag upptäckte det här i februari. Skulle jag gå ut i media när jag såg att telefonnumret gick till den förrförrförra chefen för Itsam. Jag överlade med mig själv, kan jag tiga med det här eller ska jag säga det till media i morgon? Det hade inte funkat att gå efter den här listan.

Så hur oroad gör det dig?

– Då var jag jätteorolig, men jag överlade med mig själv och andra personer. Vad är risken för att värstaläget inträffar? Det fick mig att inte säga det här i februari och det kanske gynnade granskningen att inte gå ut med det då.

"Blir positivt överraskad"

Magnus Gustafsson (M) har oerhört svårt att se hur nämnderna ska hinna åtgärda alla avvikelser som behöver åtgärdas till mitten av december.

– Man kommer inte hinna allt. Jag blir positivt överraskad om man gör det, men det tror jag inte.

Vi hoppas kunna återkomma med en intervju med kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i ämnet under dagen.