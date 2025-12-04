Nytt boende i Nybble närmar sig – då ska man börja bygga

Eva Kindstrand Ströberg (S) och Peter Karlsson (C) är glada över att kunna ta ett igångsättningsbeslut för Nybble. Foto: Simon Henriksson

Kommunen satte ned foten i ett tidigare skede. Nu har man också tagit ett igångsättningsbeslut gällande ett vård- och omsorgsboende i Nybble. – Det känns bra att kunna säga att vi gör allt vi kan för att lösa kön och trygga antalet platser, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Fram och tillbaka. Så har det varit kring jättesatsningen på ett nytt vård- och omsorgsboende ute i Nybble. Från första början var tanken att bygga både en förskola och ett äldreboende där.

Sedan backade kommunen på grund av ekonomin och satte äldreboendet på paus. Nu är behovet så pass stort att kommunledningen känner sig nödgade att sätta igång projektet igen.

Vid sitt senaste sammanträde tog man ett igångsättningsbeslut för det nya vård- och omsorgsboendet och det innebär att det stora projektet närmar sig alltmer.

– Det här innebär att vi kan bygga ett boende i Nybble med start förhoppningsvis efter sommaren 2026. Nu hoppas vi att vi kan lätta på kön. Vi har en träff med kommunala pensionärsrådet snart och det känns bra att kunna säga att vi gör allt vi kan för att lösa kön och trygga antalet platser, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Oklart kring priset

Fastighetsavdelningen behöver ett igångsättningsbeslut för att kunna börja jobba med upphandlingsprocessen.

– Det ska vara klart med inkomna anbud under våren, kanske runt mars. Hur många anbud man får vid en offentlig upphandling vet man ju inte, men först efter det kan kommunstyrelsen fatta det formella beslutet om att bygga, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Först då, när alla anbud är inne och kommunen valt ut en leverantör, kan man säga vad priset kommer bli.

– Så det här är ett delbeslut i den här processen, men det kommer behövas fler beslut innan det är färdigbyggt ute i Nybble.

Men det lär bli dyrare än vad ni räknade med senast?

– Allt har ju stigit, men det ser vi först när anbuden har kommit in.

– Det är positivt för byggföretagen att det byggs någonting på en mindre ort, säger Kindstrand Ströberg.

Blir ett tillagningskök

Till slut fanns inget val kring vilken väg man skulle gå, konstaterar kommundirektören.

– Det saknas platser och det finns inget att välja på. Det vi kan välja på är placering och storlek. Nu får vi se hur många anbud som kommer in, säger Ola Karlsson.

På vård- och omsorgsboendet i Nybble ska det också bli ett tillagningskök.

– Det ska ersätta de tillfälliga paviljonger vi har vid Lilla Lunden och det kommer att göra att vi kan gå ur de paviljongerna också. Maten kommer sedan att lagas till andra vård- och omsorgsboenden därifrån.

Totalt kommer det bli 54 platser på boendet. Det har tidigare pratats om att det kan stå färdigt först 2029.

– Jag tror tidsplanen är 2028 nu, men saker och ting kan komma att ändras.