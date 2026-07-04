Var med och stängde avdelningen – nu vill Centerpartiet bygga en helt ny klinik

Centerns Magnus Danlid, Karin Helmersson och Joachim Starck presenterade partiets första vallöfte inför regionsvalet. Man vill inte bara se ett återöppnande utan en palliativ enhet utan en expansion till en full klinik för norra länet. Foto: Stefan Härnström

Centern i Region Kalmar län släpper information om sin första stora vallöfte - nystartad och utökad palliativ vård vid Västerviks sjukhus. Enheten som bedrev vård mellan 2020 och 2022 hade för stora brister enligt partiet. Man vill istället utöka till en separat klink för palliativ vård där både personalen, patienten och de anhöriga kan känna sig trygga och veta vem som ansvarar för vården. De tror även att en möjlighet för driven personal att arbeta med det område de sökt sig till skulle förbättra möjligheterna att rekrytera.

I grund och botten anser de att den palliativa vården ska utökas i Västervik på grund av den ojämlikhet som råder i länet där de norra kommunerna inte har samma tillgång som i söder.

Regionrådet och Centerns gruppledare i regionen Karin Helmersson, Joachim Starck; regionfullmäktigeledarmot och läkare vid sjukhuset samt Magnus Danlid; ordförande i patientnämnden presenterade förslaget till hur Centerns vallöfte om palliativ vård i region Kalmar län, framför allt i norr, skulle fungera.

Vid pressträffen på Västerviks sjukhus presenterades Centerpartiets vallöfte om en utökad palliativ vård jämfört med den tidigare enheten i Västervik, helst skulle man vilja se en specialiserad klinik

S och M gör för lite

Att det var bemanningsproblem vid enheten som var aktiv mellan 2022 till 2024 håller de med om men tycker att beskrivningen som Socialdemokraterna och Moderaterna gett är för förenklad och Socialdemokraternas löften med utökad konsultativ del och Moderaternas återöppnande anser de är otillräckliga enligt Helmersson.

– Nu gör ju Moderaterna det väldigt enkelt för sig när de säger "vi vill tillbaka till det som var, idag slussas folk till Kalmar som om det var hejsansvejsan". Jag tycker de gör det otroligt enkelt för sig. Det kanske är precis rätt patienter som har åkt ner för strålning? Grejen är vad som behövs här för att klara det som man inte ska göra någon annanstans. Då får man inte bara slänga sig med siffor. Det är ju inte fel att man kan få den bästa smärtlindringen om man kan få den någon annanstans men ma nska inte i onödan ha åkt till Kalmar.

– Det är så konstigt också när man slänger sig med siffor. Jag tror det var 96 patienter det pratades om. "Det är så himla många", vilket inte alls är många för det är mycket färre än de patienter vi hanterar, tillägger Joachim Starck.

Hur möjligheterna till fortsatt samarbete inom den styrande majoriteten med S och V vet inte Karin Helmersson.

– Vi går ju till val som enskilda partier och vi presenterar våra frågor. Förhoppningsvis går det då bra för Centerpartiet och vi kan då förhandla om en ny majoritet. Då lägger man ju fram de frågor man tycker är viktiga. Skulle vi hamna i det läget skulle detta vara en sådan fråga.

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6 till 8 vårdplatser

En palliativ satsning vid Västerviks sjukhus skulle enligt deras vallöfte vara en klinik med 6 till 8 avsatta vårdplatser som ska vara tillgängliga med kort varsel och kunna ta emot för direktinläggning. Personalen ska få möjlighet att utveckla och jobba med sin valda specialitet. Kliniken ska vara länsövergripande där exempelvis de patienter som behöver strålning ska åka till Kalmar för sin behandling, annars ska så mycket som möjligt göras på kliniken i samverkan med kommunal vård och omsorg och primärvården.

– En sådan klinik har helt andra möjligheter att kunna göra hembesök. Det är en bättre service och det borde man kunna förvänta sig 2026 faktiskt, svarar Joachim.

Bättre möjligheter att rekrytera

En separat klink för palliativ vård skulle dels ge en självständig del som kan koncentrera sig på patienternas vårdbehov. De anser också att det skulle förbättra möjligheterna att faktiskt få sköterskor och undersköterskor som är intresserade av palliativ vård att söka jobben. Joachim Starck tycker att Socialdemokraterna varit tröga att rekrytera personal.

– Jag tror att det är mycket mer attraktivt. Starta en klinik. Välkomna dem. Nu ska vi inte hacka på våra majoritetskompisar men det är ju lite segt ärligt talat tycker jag. Var det Malin Sjölander (moderata oppositionsrådet i regionfullmäktige) som sa vid något tillfälle "sätt ut en annons"? Ja, det kan jag hålla med om. Det känns inte som att det varit så himla mycket driv ifrån dem. Jag tror att de villkoren som enheten fungerade under, de fungerade ju inte, uppenbarligen.

Var det något i organisationen som gjorde att enheten var svår att bemanna?

– Såhär var det nog. Enheten skulle ju ligga på medicinkliniken. Så rekryterade man personal som under uppbyggnadsfasen av enheten var medicinavdelningsköterskor för att sedan gå in i den palliativa verksamheten. När det byggdes om så flyttades gänget över till kirurgen. Då hade vi sköterskor som var intresserade av palliativ medicin och då ramlar det kanske in en akutkirurgisk patient på en av platserna och då blir det lite "det här är inte riktigt mitt bord, det här kan inte jag". Det var svårt helt enkelt. Det började skära sig där. Arbetsuppgifterna var inte de som var tänkt.

Skulle en klinik bli ekonomiskt effektivare?

– Jag tror att om varje person gör det den är bäst på så är grunden att då blir det oftast effektivare än att ha väldigt många inblandade som inte har den professionen alltid, svarar Hermansson.

– Det är tjänstepersonerna som får ta fram det men det är ju klart att det kommer kosta mer än idag men samtidigt så är det ju inga nya patienter, svarar Danlid.