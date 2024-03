Per från Gullringen debuterar på svenska – kommer hemåt för releaseparty

Per Englund växte upp i Gullringen på 70- och 80-talet och fann tidigt musiken. Den tog honom ut i världen, men kärleken till hembygden har alltid funnits kvar.

Nyligen släppte han sin debut på svenska genom singeln "I min farmors hus". Låten beskrivs dofta jordgubbar, nyklippt gräs och oändliga somrar.

Det är den första låten på en kommande vinyl som släpps i april. Skivan heter "I en sökande smålännings fotspår" och det är ytterligare åtta sånger om hans liv som finns med där.

Det är långt från de hårdrocksscener som tidigare varit Per Englunds hemmaplan.

– Tanken med det här var att inte gå till historien som enbart en gaphals. Jag ville göra något annat och något annorlunda utöver hårdrockandet. Det var på väg hem från studion som det här med "I farmors hus" bara kom till mig. Skivan är en återberättande historia om mitt liv under de här 40 till 50 åren. Texterna skrev sig själv ganska mycket. Det problematiska var att sätta musik till det. Det tog fem år att få ihop det och jag fick anlita duktiga musiker, säger Per Englund.

Hur är det att för första gången jobba på svenska?

– Lite annorlunda. Men även när man skriver engelska texter, så tänker man på svenska. Det finns huvudet det här med svensktänket och jag har tränat på att skriva texter i 45 år.

Avvecklar Stockholm

Per Englunds resa började med att han och några andra i grannskapet bildade ett band som hette Black Eagles. Senare var han med i Blacksmith och 1984 gjordes en vinylskiva.

– Nu får jag göra en ny vinylskiva 2024 och allt däremellan har också varit roligt. Det är flera andra sköna människor med på detta som man lärt känna. Niklas Jaldefeldt, som jag växte upp tillsammans med, bland annat. Jag knyter ihop säcken och sluter cirkeln kan man säga.

Under de här 40 åren har mycket vatten runnit under broarna. Per Englund har bott i Stockholm i nästan alla dessa år. Under en period bodde han också i Los Angeles.

– Det är en del av historien och inte den vackraste historien. Att åka dit och tro att man ska lyckas i hårdrocksvärlden är inget jag vill rekommendera. Det var en lärdom absolut.

Nu håller han på att "avveckla Stockholm", som han själv uttrycker det, för att komma lite närmare hemåt.

– Jag har faktiskt köpt ett hus mellan Kalmar och Karlskrona. Det har varit roligt, men jag har gett Stockholm 36-37 år och någonstans vill man hemåt till familj och föräldrar. Jag vill vara nära studion (Pama Records, reds.anm) och musikvännerna som jag har stark kontakt med.

Viktig plats i hjärtat

Gullringen har en viktig plats i hans hjärta, men det är Södra Vi som gäller för stora delar av familjen. För ett 15-tal år sedan skapade Per Englund "Ingen här kan ta oss", vilket blev Gullringens GoIF:s låt.

– Det var riktigt roligt att få göra det, men min syster och föräldrar är lokaliserade i Södra Vi. Mormor och morfar har sitt hus där. Så det är Södra Vi som gäller. Egentligen har jag aldrig känt mig som en Vimmerbybo, utan Gullringen var en solid kärna för mig och har en viktig plats i mitt hjärta.

Den 19 april släpps skivan och det kommer att firas med ett releaseparty på Hotell Hulingen i Hultsfred. På lördagen väntar sedan Brygghuset i Vimmerby.

– Det känns superspännande. Det här har varit ett långt projekt att pressa fram vinylen och det känns väldigt tillfredsställande att ha kommit hit.

Vad blir det för typ av kvällar?

– Det blir lite spoken word. Jag kommer berätta om låtarna och livet, sedan beror allt på vad man får för energi av personerna på plats. I den bästa av världar blir det en trevlig och intim stämning.

Ingen skräll

Att det blir just Hulingen som väntar för releasepartyt är ingen skräll.

– Vi var där för några år sedan och körde Blacksmith. Så Putte (Svensson Sahlin) frågade och jag sa ja.

Vad har du för förväntningar på den här två kvällarna?

– Jag hoppas att det blir två trevliga kvällar. Jag är en enkel man och hoppas att det blir just enkelt och prestigelöst. Den här visskivan är ett resultat av hela mitt liv och då är de här orterna en hel del av det. Det ska bli superkul och jag kommer inte spela det här i Stockholm. Det är mycket för mitt eget nöjes skull också. Jag har vänner kvar i Vimmerby, Hultsfred och Södra Vi, så för mig har det aldrig var något konstigt i att komma hem.