EN 112-ÅRIG EPOK AVSLUTAS – SAMTIDIGT INLEDS EN NY

En 112 år lång epok avslutas. Men en ny, spännande epok tar i stället sin början. I januari lämnar SJS-Hotellen Fredensborgs Herrgård som operatör. Ägarbolaget, tillsammans med SJS-Hotellens vd och befintlig personal, kommer att ansvara för verksamheten tills dess att man har hittat rätt aktör för att ta anläggningen in i framtiden. – Till rätt operatör är vår målsättning att erbjuda en fantastisk möjlighet, säger Björn Palmgård hos ägarbolaget Fredensborgs Herrgård AB.

Sedan 1913 har den ekonomiska föreningen Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, SJS, drivit Fredensborgs Herrgård utanför Storebro. Föreningen, som bildades 1906 och på den tiden hette Vilohemsföreningen, köpte herrgården för 30 000 kronor, och förutom den storslagna huvudbyggnaden fick man också stallar, loge och över 28 hektar mark. Tanken då var att alla anställda vid spårbunden trafik i landet skulle få utnyttja anläggningen för rekreation.

Byggnaden, skapad av arkitekten Hugo Hammarskjöld år 1875, var en symbol för den tiden med sina tinnar och torn. Som kuriosa kan nämnas att Hammarskjöld, som kom från Tuna gård, även var ecklesiastikminister 1906-1909 och att ett av hans kusinbarn var förre FN-chefen Dag Hammarskjöld.

Avtalet avslutas

För fyra år sedan, 2021, sålde SJS Fredensborg Herrgård till Fredensborgs Herrgård AB som ägs av bröderna Björn och Magnus Palmgård. Driften har dock SJS-Hotellen behållit sedan dess.

Nu kan vi avslöja att den över hundra år gamla epoken av SJS-Hotellens drift av den vackra herrgårdsanläggningen snart är över. De båda parterna har i samförstånd enats om att SJS-Hotellen avslutar som operatör på Fredensborg den 31 januari 2026.

– Tills en ny operatör, med mesta möjliga lokala förankring och lokalt engagemang, är på plats, fortsätter det nära och goda samarbetet mellan fastighetsägaren Fredensborgs Herrgård AB och SJS-hotellen. Man kan till och med säga att det framöver kommer att fördjupas rent operativt, säger Björn Palmgård.

Därför blir övertagandet av

Lena Ernberg är vd för SJS-Hotellen som förutom engagemanget på Fredensborgs Herrgård äger och driver Hälleviks Havsbad samt även äger andelslägenheter i Åre.

– Fortfarande in på 1990-talet hade vi nästan 30 000 medlemmar i vår förening. Så småningom bolagiserades SJ, andra bokningsmöjligheter etablerades och i dag har SJS färre än 1 000 medlemmar, berättar hon.

– Vi har ägt anläggningen i över hundra år, vilket är unikt, men med vår numer lilla organisation känner vi att vi inte längre är rätt ägare för att växla upp och utveckla Fredensborg på det sätt som behövs. Vi har helt enkelt inte de muskler som krävs för att både driva Fredensborgs Herrgård och Hälleviks Havsbad. Därför är målsättningen att i stället koncentrera våra resurser på en mer offensiv satsning i Hällevik, säger Ernberg.

Lena Ernberg menar att det för SJS del har varit naturligt att i samråd, i lugn och ro och tillsammans med ägarbolaget göra ett bra överlämnande av rörelsen.

– Om jag inte hade trott på det här så hade jag inte valt att vara kvar i en övergång. Sedan är det klart att den här förändringen känns efter över 100 år i föreningens regi, men vi har gjort allt vi har kunnat under åren och nu är det dags att ta nästa steg. Det här är en enorm möjlighet för Fredensborgs Herrgård som jag är glad att vara en del av, säger Lena Ernberg.

Långsiktig satsning

Björn Palmgård äger Fredensborgs Herrgård AB tillsammans med sin bror Magnus, och med Lena Ernberg som operativt ansvarig samt med befintlig personal, kommer anläggningen att drivas vidare från och med 1 februari 2026 till dess att man hittar en ny operatör.

– Övertagandet sker helt i samförstånd och med ett ömsesidigt värnande om herrgården och dess framtid. Lokalt ägande och drift är avgörande för att den här fina anläggningen, som är unik i sitt slag i trakten, ska leva kvar – inte bara om tio år, utan över tid, säger Björn.

Björn Palmgård beskriver Lenas och personalens kunskap och erfarenhet som ovärderlig.

– Vad gäller den framtida driften söker vi nu rätt partner – det kan vara en krögarfamilj som flyttar in i Björkstugan eller i någon av de andra fyra husen på Fredensborg, ett företag eller någon annan som känner att det här är det man vill satsa på. Vi är öppna för hur den nya konstellationen och formen kan se ut. Exakt hur det kommer att se ut får framtiden utvisa. Vi söker det mesta möjliga av lokal förankring och engagemang, men det kan likaväl vara någon från Smygehuk eller Tornedalen – bara man visar sitt genuina intresse, har rätt kvalifikationer och flyttar hit för att bli smålänning. Vi välkomnar förslag och idéer från såväl privatpersoner som företag när det gäller sökandet av ny operatör, säger Björn Palmgård.

– Vi känner så klart ett stort ansvar för det här. Vår ambition är att bevara och utveckla Fredensborg tillsammans med Tobo Golfklubb, lokala företag, grannar och tillsammans med den framtida operatören med ett stort lokalt engagemang och närvaro. Som ägare kommer vi till rätt operatör erbjuda en fantastisk möjlighet och 100 procent uppbackning – inte minst eftersom ägarna och nätverket runt om kring Fredensborg har sitt hjärta här. Vårt engagemang som ägare av Fredensborgs Herrgård handlar inte om en vanlig fastighetsaffär – det handlar om en anrik historia, om kultur och om att Fredensborg i flera generationer varit och fortfarande är en viktig samlingspunkt för människor och företag i trakten och vårt ansvar är att ta allt detta vidare in i framtiden även för kommande generationer.

”En otrolig resa”

– Semesterhemsföreningen har gjort en beundransvärd insats och en otrolig resa på över 100 år. Gäster och personal kommer initialt inte att märka av någon förändring, utan personalen följer med in i den nya organisationen och alla SJS-medlemmar kommer behålla sina förmåner när de bor hos oss, berättar Björn Palmgård.

Sedan bolaget Fredensborgs Herrgård tog över ägandet för fyra år sedan berättar Lena Ernberg att det har investerats en hel del i utomhusmiljön.

– Det har bland annat byggts två padelbanor, brygga på Bockö samt en flotte att simma till och tennisbanan har rustats upp – det har hänt mycket som gästerna ser. Visst finns det många förbättringspunkter på sikt, men det viktigaste är att lyssna på gästernas synpunkter om vad vi ska göra för att få dem att komma hit ännu oftare och i större skara, säger Lena.

Marknadsföringssatsning

Eventuella framtida investeringar vill Björn inte ge några löften om nu eller spekulera kring.

– Vi kommer bland annat att jobba inomhus med konferens- och sällskapsutrymmena samt med hotellrummen. Men i vilken takt är svårt att säga. Vad gäller utomhusmiljön kan vi dock lova att det i närtid kommer några nyheter. Sjöaktiviteterna är uppskattade och därför är tanken att förutom kanoter och roddbåtar även ha en liten segelbåt nere vid sjöstugan. För bastubadande i sjöstugan blir det sjöutsikt genom ett stort fönster tillverkat på plats av gammalt kärnvirke och i gammal stil. För de små med eller utan flytväst blir det ytterligare en flotte att simma till med litet hopptorn och rutschkana, berättar Björn.

Högst upp och först på agendan ligger dock ökade marknadsföringssatsningar, vilket både Björn och Lena är överens om just nu är den viktigaste investeringen.

– Vi får fina gästrecensioner och har väldigt många återkommande gäster, men fler besökare kräver ökade marknadsföringsinsatser, berättar Lena Ernberg.

– Den största utmaningen och insatsen, som vi inte har haft tillräckliga resurser till inom SJS-Hotellen, är just marknadsföringen, säger Lena.

Golfbanan central

Omräknat till årsarbeten sysselsätter Fredensborgs Herrgård sju personer. Sommartid är det dock 30-35 anställda där. Liksom i stort sett alla andra turismrelaterade verksamheter tittar man på hur man kan förlänga säsongen, och där ser man stor möjlighet att stretcha den åt båda håll.

– Där är vårt samarbete med Tobo Golfklubb oerhört viktigt. Vidare tittar vi på hur vi ska öka beläggningen av konferenser under icke högsäsong. Konferenssäsongen börjar i slutet av augusti och slutar i början av juni, så det passar väldigt bra som ett komplement till den topp som golfen och Astrid Lindgrens Värld skapar, berättar Lena och Björn.

– Utöver golf/ALV och konferenssidan, ser vi också en tydlig tredje målgrupp där vi kan växa. Det handlar om Fredensborg som, ja vi brukar ibland kalla det för ”kalasherrgård”. Det kan handla om alla typer av grupper – allt från bröllop och släktträffar till kompisgäng. När man är ett antal personer har vi gott om utrymmen, faciliteter och upplevelser, berättar Lena Ernberg.

Det finns dessutom en målsättning att bättre marknadsföra Fredensborgs Herrgård som ett aktivitets- och friluftscenter. Och med bland annat en naturskön golfbana i omtalat bra skick, tennisbana, padelbanor, natursköna vandrings- och cykelleder och med Storebro IF:s 18-håls discgolfbana har man alla möjligheter.

– Vi ska utveckla de delar vi redan är starka på. En genuin herrgårdsupplevelse, aktiviteter och rekreation i naturnära miljö är vår grej och aktivitets- och naturintresserade målgrupper är viktiga för framtiden. Med Fredensborgs natursköna omgivningar har vi alla möjligheter, berättar Björn.