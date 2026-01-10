Enorm dramatik när VBK fick jubla i derbyt mot Varta - ”Gastkramande”

Bowlingderbyt mellan Varta BK och Vimmerby BK blev något utöver det vanliga. Matchen levde in i de sista slagen och Vimmerby drog till slut det längsta strået efter en gastkramande avslutning. – Den här matchen kommer att ligga i minnesbanken länge. Jag vet inte när jag var med om en så gastkramande match senast, säger Hampus Thorstensson, en av VBK:s bästa spelare i matchen.

Det var verkligen ett derbymöte med flera olika ansikten. Varta stod, inte minst i egenskap av att de hade hemmabana, som favorit. Hultsfredslaget fick också en kalasstart på matchen genom att vinna den första serien med 4-1.

Vimmerby slog sedan tillbaka urstarkt genom att vinna den andra serien med 5-0.

Vände i sista

Varta lät sig inte nedslås av det utan slog tillbaka i den tredje serien. 4-1 där innebar att hemmalaget ledde med 8-7 inför den sista serien. Väl där vann gästerna från Vimmerby med 3-1 efter att bordet där Marcus Hammerman och Patrik Svensson ställdes mot Morgan Holmström och Hampus Thorstensson slutat oavgjort.

Vimmerby BK tog därmed en lite oväntad seger med 10-9.

– Det var verkligen en match med fyra olika ansikten som kunde ha gått hur som helst, säger Hampus Thorstensson.

Hamrade i spiken

I nästa stund lyfte Thorstensson fram lagmoralen i Vimmerby.

– Vår första och tredje serie var under all kritik. Serie två däremot var helt fantastisk sett till hur vi som lag kom tillbaka från en dålig förstaserie. Vi hade tre nyckelspelare indisponibla idag och ändå kunde vi stå upp på det här sättet. Det var en riktig lagseger, men jag tycker att två spelare verkligen var tungan på vågen. Dels Ole (Nijdam) som var matchbäst och tog fyra banpoäng tillsammans med Axton (Sandberg) och så ”Mogge” (Morgan Holmström) som kom in från kylan och spelade sista serien och avslutade med sex raka strike.

Han nämnde också Johan Glimståhl, som nyligen lämnat Varta för Vimmerby, och som hade en nyckelroll i den sista serien.

– Han fick gå in och hamra i spiken. Jag är gärna i mina kläder just nu, men kan tänka mig hur ”Glimma” mår och känner just nu efter den här segern, säger Hampus Thorstensson.

– Vi har byggt upp en lagmoral i och med segern idag. Nu väntar dubbla matcher i Västervik kommande helg. Det ska bli intressant att se vad den här vårsäsongen ger och innebär för oss.

”Kanske underskattat Vimmerby”

Varta-spelaren Robin Rehn var förstås inte alls lika nöjd.

– Det här var inte alls vad vi hade hoppats på. Eftersom det var så jämnt var det små individuella misstag som gjorde att det till slut blev 9-10. Jag kan tycka att vi inte borde hamna i att det ska vara så jämnt, men Vimmerby gjorde det rätt bra i serie två och fyra. När vi vann serie tre tydligt kändes det som att vi skulle kunna ta det. Jag hatar att vara hobbypsykolog, men det var nog lite nerver som kom in där. Vi var ändå löjligt nära att få lika, men jag hade ändå sett det som en förlorad poäng, säger Robin Rehn.

Den första matchen mellan lagen tidigare under säsongen slutade 10-10.

– Inför de här matcherna har jag inte tänkt att vi ska vara så jämna utan att vi skulle vara det bättre laget. Efter 10-10 och 9-10 får jag vara ödmjuk och säga att jag kanske underskattat Vimmerby. Vi får kasta av oss den här matchen och ta sikte på Stockholm och Nyköping nästa helg, säger Robin Rehn.

Klicka HÄR för att se tabellen.