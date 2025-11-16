Oavgjort i bowlingderbyt – se video på 13-årige Axtons första 300-serie

Vimmerby Bowlingklubb tog emot Varta BK och det var upplagt för ett intensivt derby. Det blev ett möte med många vändningar och det hela slutade oavgjort med 10-10 och vardera lag lämnade hallen med varsitt poäng.

Vimmerby BK började starkast och tog hem första serien med 4-1. Därefter svarade Varta med att vinna andra serien med samma siffor. VBK:s Robin Stefansson konstaterade att man slappnade av för mycket i andra serien och att "vi missar för mycket".

Varta BK:s Robin Rehn hade en likande syn på matchutvecklingen:

– Vi hade en idé om att vi skulle spela på ett sätt som var gynsamt för oss och vara svårt för Vimmerby men vi fick banor som vi inte var redo att hantera. VBK gjorde det bra.

Derbynerver och missar

Tredje och fjärde serierna svängde och även där blev det först 4-1 till VBK i tredje samt 1-4 till Varta i den avslutande. Robin Stefansson var inte nöjd med det svajiga spelet i VBK:

– Vi gör två bra serier. Men vi slappnar av och så missar vi poäng i nionde och tionde rutan. På det förlorade vi många jämna bord.

Det är derby och det märks, det var laddning och nerver och det blev en del spärrmissar för oss. I slutändan gör vi en bra serie och vänder till 1-1 i poäng. VBK har två man som slår jättehöga poäng så vi får se till att jaga banpoäng med hela laget, svarar Robin Rehn.

Slog första 300:an på match

Bästa poängplockare i VBK blev unga talangerna Ole Oijdam på 916 och Axton Sandberg på 911. Axton drog dessutom till med att sätta en 300-poängare:

– Guldstjärnan för dagen går till våra ungdomar (Ole och Axton). Kul att Axton gör sin första 300-poängare på en match. Han har gjort det på träning tidigare, berättar Stefansson.

I Varta får Jonathan Widström pluset i kanten för sin insats som lagets bäste poängplockare i derbyt med 864 poäng:

– Han var lugn och stabil. Han fick också rätt justeringar på banorna så han får pluspoängen av mig, svarar Rehn.

Kägelpoäng VBK: Ole Nijdam 916, Anton Sandberg 911, Daniel Stefansson 822, Isac Wall 807, Peter Sandberg 802, Peter Svensson 772, Morgan Holmström 757, Robin Stefansson 561 (tre serier), Peter Thorstensson 162 (en serie).



Kägelpoäng Varta: Jonathan Widström 864, Daniel Rehn 826, Adam Waxegård 811, Oscar Svensson 808, Jonathan Lönn 795, Marcus Hammerman 761, Robin Rehn 742, Patrik Svensson 508 (tre serier), Johan Waxegård 152 (en serie).

