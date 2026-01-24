Ny viktig seger för VBK – efter två kanonserier

1 744 och 1 735. Vimmerby BK började strålande hemma mot Team Linköping BC – men ändå blev det spännande. – Det blir onödigt jämnt, säger VBK:s Frida Sethsson.

Vimmerby rivstartade matchen och slog hela 1 744 poäng i den första serien. 5-0 på tavlan och det här lutade mot en mycket trevlig lördag för VBK:s vidkommande.

VBK gjorde 1 735 även i den andra serien, men nu hade Linköping gaskat upp sig och slog hela 300 poäng mer i den här serien. Vimmerby hade ändå 8-2 efter halva matchen.

– Vi gör två serier väldigt bra och det är i princip bara ett lag på banan. Vi slår över 1 730 i båda, men sedan börjar banan förändras lite och det där är svårt. Det är olika varje gång. Vi tar beslut, men vi tar fel beslut och blir lite förvånade. Helt plötsligt gör vi 200 poäng mindre, säger Frida Sethsson.

Den tredje serien landade Vimmerby på bara 1 530 och Linköping tog hem serien med 3-2.

– Vi spärrar dåligt och det kryper sig på en osäkerhet. Vi står och tittar åt sidan och hoppas att någon annan gör jobbet. Tredje är jättejämnt och det kan gå hur som helst där. Det kunde ha blivit 1-4 och då hade det inte varit kul att kliva in i fjärde serien om de fått momentum där. Det var skönt att få med sig två banpoäng där. Det är stor skillnad på 10-5 och 9-6 i det läget.

"Ska ärligt erkänna att jag var orolig"

I den sista serien höjde sig VBK igen och vann den med 3-2. Till slut blev det 13-7 och ganska komfortabla siffror på tavlan.

– Men jag ska ärligt erkänna att jag var orolig fram till ruta fem, sex där någonstans faktiskt. Det var verkligen tajt. Vi hade något hål, någon miss och så plötsligt kan det vara helt jämnt igen. Lite orolig var jag, men vi klarade av det.

Frida Sethsson önskar lite mer ansvar från samtliga i laget.

– Vi är bra när det går bra, men när det blir lite motigt slutar vi att heja och koncentrerar sig på vårt eget. Vi tappar bort sju lagkamrater då. Vi är duktiga i tvåamannalaget, men behöver bli lite bättre i sidled också.

Långt uppehåll nu

Segern var mycket viktig inför avslutningen. VBK är nu sexa i en haltande och jämn tabell.

– Linköping är ett lag vi måste ha bakom oss och varje poäng är viktig. Vi har ett tufft schema framåt och ett långt uppehåll nu. Vi spelar inte förrän den 21 februari igen. Vi kommer få bekänna färg och har nästan bara topplag kvar att möta. Det är sju tuffa matcher som väntar, så det är skönt att gå in i uppehållet med den här segern.

Axton Sandberg var rätt överlägsen och gjorde nästan 970. Paret Isac Wall och Frida Sethsson tog också många banpoäng tillsammans.

– Det var länge sedan vi gjorde så högt ihop.