Derby direkt för Vimmerby BK: "Rutinen är vår styrka"

Rutin i massor och stortalangen Axton Sandberg. Det kan räcka långt för Vimmerby BK – trots tunga tappet av Jonathan Widström. – På papperet skrämmer vi nog ingen, men jag vet vilken potential och styrka som finns i det här laget, säger Frida Sethsson.

En ny säsong för Vimmerby Bowlingklubb och redan i premiären väntar ett prestigefyllt derby mot Västerviksklubben BK Flax.

– Det är lite skräckblandad förtjusning. Det ska bli roligt att dra igång men vi har ingen bred trupp och det har varit blandad uppslutning på träningarna hittills. Vi gynnas inte direkt av att det varit så fint väder. Men vi har många som varit med länge och de första omgångarna hoppas jag att vi kan vinna på muskelminne och rutin, säger Frida Sethsson.

"Otroligt tungt tapp"

Vimmerby BK kom trea i division ett förra säsongen men har sedan dess tappat duktige Jonathan Widström till Varta, Hultsfredsklubben som ramlade ur allsvenskan och nu spelar i samma serie som VBK.

– Det är ett otroligt tungt tapp för oss. Jonathan har haft en utvecklingskurva som spikat rakt uppåt de senaste åren. Men jag förstår honom, han bor i Hultsfred och slipper pendla och vi har hela tiden känt att vi haft honom på lån.

Hur blir det att möta honom?

– Kul! Vi har tränat mycket ihop och jag hoppas att jag har ett lite psykologiskt övertag på honom. Det ska jag trycka på.

Många rutinerade rävar

Annars är det många välkända namn kvar i Vimmerby BK. En kärntrupp som spelat tillsammans under många år.

– Vi har många rutinerade rävar i laget. Peter Thorstensson och Peter Svensson har båda gjort över 40 säsonger och just rutinen och lagsammanhållningen är vår absoluta styrka. Vi känner varandra väl och har roligt ihop.

Frida Sethsson hoppas också att 13-årige stortalangen Axton Sandberg kan ta nästa steg i sin utveckling.

– Han har varit fast i vårt A-lag länge och nu har han växt på sig och mognat lite mer. Vi hoppas också att vi kan slussa in några juniorer under säsongen.

Några ambitioner om att ta klivet upp finns däremot inte.

– Nej, vi har ingen trupp för en allsvensk satsning och division ett är en lagom nivå för oss. Övre halvan är en bonus även om jag gärna vill hamna topp tre, säger Frida Sethsson.

Under säsongen blir det derbyn mot inte mindre än fyra lag: Team Gamleby, BK Flax, BK Varta och BK Domino.

– Förra året hade vi de lokala lagen bakom oss i serien och det hoppas vi såklart lyckas med i år också.

Inga träningsmatcher

Det stora frågetecknet för Vimmerby är just formen.

De har inte spelat några träningsmatcher i år och har dessutom haft en skral träningsnärvaro.

– Vi behöver plocka poäng hemma och få en bra start, men just nu kan vi nog inte utnyttja hemmafördelen på samma sätt som senare in på säsongen. Samtidigt ska man inte underskatta mängden rutin som finns i Vimmerby BK.

Hur ser du på premiären mot BK Flax?

– Det beror helt på vilket lag de ställer upp med. Glenn Andersson var inte med i fjol men är en av Sveriges bästa bowlingspelare. Om han spelar blir det en annan match men det ska bli skönt att det drar igång och extra roligt med ett derby direkt.