Succébowling av Niklas som tog nytt guld under SM-veckan

726 poäng blev det när Vimmerby BK:s Niklas Johansson tog finalguld i parabowling under SM-veckan i helgen.
Foto: Privat
Veckan började med ett semesterstopp hos släkten i Stockholm innan det bar vidarde västerut för aktiviteter och bowling på SM-veckan i Karlstad.
Hur många SM-veckor har du tävlat i nu?
– Jag har varit på dem ett par gånger och det är väl fjärde SM-guldet jag tagit, jag tog ett guld förra året. Så spelade jag SM-kvaltävling i Skara i maj och finalen nu i Karlstad.
– Det var mycket folk och det fanns ingen AC. Det blev varmt! Banorna var bra och bra oljade.
Vinnarsiffrorna på SM-finalen i Karlstad blev 726 poäng på fyra serier, ett resultat som Niklas var nöjd med.
– Jag kom drygt hundra poäng före tvåan. Det skulle ha varit fem finaltävlande i min klass men vi blev fyra där. Nu ska jag ta sommarledigt och jag vet inte hur jag spelar i höst.
Resultat: SM-final Ränna Klass A
1. Niklas Johansson, Vimmerby BK, 726p
2. Leif Holmqvist, DHR Malmö, 620p
3. Mikael Andersson, Norsborgs AIK, 594p
4. Bo Lindahl, BK Varg Para, 494p