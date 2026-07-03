Succébowling av Niklas som tog nytt guld under SM-veckan

726 poäng blev det när Vimmerby BK:s Niklas Johansson tog finalguld i parabowling under SM-veckan i helgen. Foto: Privat

SM-finalerna i parabowling spelades i helgen som en del av SM-veckan i Karlstad. Vimmerby Bowlingklubbs Niklas Johansson hade kvalificerat sig till lördagens finalspel genom kvalet i Skara tidigare i vår. I Karlstad bar det hela vägen till guldmedalj i Ränna Klass A.

Veckan började med ett semesterstopp hos släkten i Stockholm innan det bar vidarde västerut för aktiviteter och bowling på SM-veckan i Karlstad.

Hur många SM-veckor har du tävlat i nu?

– Jag har varit på dem ett par gånger och det är väl fjärde SM-guldet jag tagit, jag tog ett guld förra året. Så spelade jag SM-kvaltävling i Skara i maj och finalen nu i Karlstad.

– Det var mycket folk och det fanns ingen AC. Det blev varmt! Banorna var bra och bra oljade.

Vinnarsiffrorna på SM-finalen i Karlstad blev 726 poäng på fyra serier, ett resultat som Niklas var nöjd med.

– Jag kom drygt hundra poäng före tvåan. Det skulle ha varit fem finaltävlande i min klass men vi blev fyra där. Nu ska jag ta sommarledigt och jag vet inte hur jag spelar i höst.