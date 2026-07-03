03 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Niklas Johansson

726 poäng blev det när Vimmerby BK:s Niklas Johansson tog finalguld i parabowling under SM-veckan i helgen. Foto: Privat

Succébowling av Niklas som tog nytt guld under SM-veckan

BOWLING 03 juli 2026 20.00

SM-finalerna i parabowling spelades i helgen som en del av SM-veckan i Karlstad. Vimmerby Bowlingklubbs Niklas Johansson hade kvalificerat sig till lördagens finalspel genom kvalet i Skara tidigare i vår. I Karlstad bar det hela vägen till guldmedalj i Ränna Klass A.

Annons:

 Veckan började med ett semesterstopp hos släkten i Stockholm innan det bar vidarde västerut för aktiviteter och bowling på SM-veckan i Karlstad. 

Hur många SM-veckor har du tävlat i nu?

– Jag har varit på dem ett par gånger och det är väl fjärde SM-guldet jag tagit, jag tog ett guld förra året. Så spelade jag SM-kvaltävling i Skara i maj och finalen nu i Karlstad.

– Det var mycket folk och det fanns ingen AC. Det blev varmt! Banorna var bra och bra oljade.

Vinnarsiffrorna på SM-finalen i Karlstad blev 726 poäng på fyra serier, ett resultat som Niklas var nöjd med.

– Jag kom drygt hundra poäng före tvåan. Det skulle ha varit fem finaltävlande i min klass men vi blev fyra där. Nu ska jag ta sommarledigt och jag vet inte hur jag spelar i höst.

Fakta

Resultat: SM-final Ränna Klass A

1. Niklas Johansson, Vimmerby BK, 726p

2. Leif Holmqvist, DHR Malmö, 620p

3. Mikael Andersson, Norsborgs AIK, 594p

4. Bo Lindahl, BK Varg Para, 494p

Annons:

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt