Far och son har följt Kåsan i 20 år: "Kört motorcykel hela livet"

Tre generationer från familjen Isaksson samlade. Olle, Hampus, Jörgen och Ebbe ser alla fram emot en heldag i Vimmerbys skogar. Foto: Tess Hartikka

Jörgen och Hampus Isaksson har följt Novemberkåsan troget i två decennier, och nu har även tredje generationen tagits med ut i skogen. När vår tidning träffar familjen mitt på dagen har de redan hunnit besöka flera sträckor under årets tävling.

För Jörgen Isaksson och sonen Hampus Isaksson var det självklart att åka till Vimmerby på lördagen för att följa Novemberkåsan. I år och förra året har också Hampus söner Olle och Ebbe fått följa med.

De satsar på att få ut så mycket av dagen som möjligt.

– Vi har stuga i Lönneberga, så vi har övernattat där så vi kunde ta oss hit tidigt i morse. Sen kommer vi nog stanna kvar till någon gång runt midnatt, det blir rätt sent i år så vi kommer nog inte vara kvar tills de går i mål. Vi bor utanför Kalmar så vi har en och en halv timme att åka hem, säger Hampus Isaksson.

Det här är femte gången som Novemberkåsan arrangeras i Vimmerby under 2000-talet, och de har lyckats vara på plats fyra av gångerna. Första gången de kollade på tävlingen tillsammans var i Värnamo 2005.

– Sedan dess har man följt Kåsan både på plats och via Youtube och sociala medier, så man har ju ganska bra koll. Jag känner ingen av förarna men man har ju följt elitåkarna, berättar Hampus.

I år håller de lite extra tummar för elitåkaren Martin Larsson från Bollnäs MK.

– Sen är det ju roligt med alla juniorer som åker och se om de lyckas ta sig i mål, och man har lite extra koll på Vimmerbys hemmaåkare och hur de klarar sig.

Vad är det bästa med Novemberkåsan?

– Ljudet och tekniken, säger Hampus son Ebbe.

– Det är väl hela atmosfären och allt runt omkring. Pappa (Jörgen) har kört motorcykel hela sitt liv, och jag har också kört motorcykel, men inte enduro. Men det är motorintresset som gör att man kommer hit, säger Hampus.



– Jag gillar också att vara ute i skogen, det är halva grejen tycker jag, säger Jörgen.