Publiksnack under Kåsan: "Det ligger mig varmt om hjärtat"

Familjen Hammarström hejar på enduroförarna som kör förbi. "Motorcross och enduro ligger mig varmt om hjärtat", säger pappa Pontus. Foto: Tess Hartikka

Motorintresserade från både när och fjärran samlades i Vimmerbyskogarna när årets Novemberkåsa drog igång på lördagsmorgonen. Vår tiding träffade både rutinerade besökare och debutanter som njöt av folkfesten och motorljuden från Sveriges tuffaste endurotävling.

För Pontus Svensson, Josefine Hammarström och sonen Noel Hammarström har Novemberkåsan blivit ett återkommande inslag när tävlingen körs i trakterna. De bor i Laholms kommun till vardags men har sovit över hos släkten i Eksjö för att komma närmare tävlingen.

De var på plats under förmiddagen.

– Vi får se om vi kommer tillbaka hit ikväll, men i så fall får barnen stanna hemma. Vi har lite kalas i eftermiddag som behöver betas av, men man blir sugen på att åka hit en runda till, det är ju en trevlig händelse, säger Pontus Svensson.

Vad är det som lockar er till Novemberkåsan?

– Det är sporten. Jag har kört sen jag var liten, började när jag var 10, och min son kör också. Motorcross och enduro ligger mig varmt om hjärtat. Det är det roligaste man vet, och det här är ju den tuffaste tävlingen. Också gillar jag folkfesten, det är fantastiskt vilken go känsla det är här.

Josefine Hammarström följer mest med för att umgås med sin man och sin son.

– Jag är från Hjältevad från början, så det är lite mina hemtrakter. Jag körde lite när jag var liten också, men inte så här utan mer på bana. Så sporten var ju inte helt främmande för mig när jag träffade Pontus, säger hon.

Första gången för Kristdalagänget

För vännerna Mikael Brodin, Alexander Kroon och Per Eriksson från Kristdala var årets Kåsa däremot premiärbesöket.

– Jag kör själv och mina grabbar kör ju också, så det blir kul att titta på. Jag blir grymt imponerad av de som kör i den här teränngen, och särskilt de som kommer i mål. Sen när mörkret faller på lär det ju knappast bli lättare, säger Mikael Brodin.

De har inte bestämt sig för hur länge de ska stanna och tar dagen som den kommer. Men de är överens om att det förmodligen inte är den sista Kåsan för deras del.

– Vi är nöjda med dagen!

Vår tidning följer Novemberkåsan hela dagen och natten. HÄR kan du se liverapporteringen!