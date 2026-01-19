19 januari 2026
Han tog klar seger i klubbtävlingen – vann överlägset

I helgen höll Stångådalens SFK klubbtävling på Stora Holmsjön. Foto: MostPhotos

SPORT 19 januari 2026 14.00

I helgen höll Stångådalens SFK klubbtävling på Stora Holmsjön i Rumskulla. Då vann Jimmie Dahlström helt överlägset.

Isen var hård och relativt tjock på Stora Holmsjön. 

"Nog den säkraste sjön i området klubben kunde hitta. Fisket var också bra och varierat. De som hittade lite större fisk åkte upp i prislistan", skriver Stångådalen. 

Vann gjorde Jimmie Dahlström före Peter Olsson och Håkan Dahlström. Hela resultatlistan finns längre ned. 

På Järnlunden i Rimforsa var flera av Kalmardistriktets tävlingsfiskare med och noterade framgångar bland 70-talet deltagare i lördags. Fiskare kom, förutom från Småland och Östergötland, även från Västergötland och Sörmland. 

Järnlunden är en populär sjö och isen höll precis gränsen. 

"Men stora områden fick avruskas på grund av svag is. Många hoppas att den kyla som kommer nu i veckan ska få isen att frysa ihop och bli tjockare. Nedan finns även placeringarna för fiskare från Kalmardistriktet.

Fakta

Klubbtävlingen på Stora Holmsjön:

1 Jimmie Dahlström 6270

2 Peter Olsson 4959

3 Håkan Dahlström 4709

4 Leif Zeilon 4103

5 Ingemar Jakobsson 3445

6 Britt-Marie Jakobsson 3122

7Joakim Zeilon 2979

8 Micael Glennfalk 2945

9 Mats Åkesson 2841

10 Magnus Karlsson 2499

11 Inge Magnusson 2445

12 Anders Milton 2298

13 Joakim Persson 2193

14 Rolf Emanuelsson 2106

15 Michael Söderlund 1919

16 Hampus Persson 836

Järnlunden Rimforsa:

Herrveteran:

4 Magnus Karlsson, Stångådalen

5. Mats Åkesson Stångådalen

11. Ingemar Jakobsson, Stångådalen

15. Håkan Dahlström Stångådalen

18 Peter Ohlsson Stångådalen

20 Rolf Emanuelsson Stångådalen

21 Anders Milton Stångådalen

22 Fredrik Ankarberg Stångådalen

27 Michael Söderlund Stångådalen

Äldre herrveteran

4 Inge Magnusson Stångådalen

10 Micael Glennfalk Stångådalen

12 Sten Stridh Gullringen

17 Sigge Stridh Gullringen

Senior

6 Jimmie Dahlström Stångådalen.

Damklass

4 Maggan Stridh Gullringen

5 Britt-Marie Jakobsson Stångådalen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

