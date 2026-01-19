Han tog klar seger i klubbtävlingen – vann överlägset

Klubbtävlingen på Stora Holmsjön:
1 Jimmie Dahlström 6270
2 Peter Olsson 4959
3 Håkan Dahlström 4709
4 Leif Zeilon 4103
5 Ingemar Jakobsson 3445
6 Britt-Marie Jakobsson 3122
7Joakim Zeilon 2979
8 Micael Glennfalk 2945
9 Mats Åkesson 2841
10 Magnus Karlsson 2499
11 Inge Magnusson 2445
12 Anders Milton 2298
13 Joakim Persson 2193
14 Rolf Emanuelsson 2106
15 Michael Söderlund 1919
16 Hampus Persson 836
Järnlunden Rimforsa:
Herrveteran:
4 Magnus Karlsson, Stångådalen
5. Mats Åkesson Stångådalen
11. Ingemar Jakobsson, Stångådalen
15. Håkan Dahlström Stångådalen
18 Peter Ohlsson Stångådalen
20 Rolf Emanuelsson Stångådalen
21 Anders Milton Stångådalen
22 Fredrik Ankarberg Stångådalen
27 Michael Söderlund Stångådalen
Äldre herrveteran
4 Inge Magnusson Stångådalen
10 Micael Glennfalk Stångådalen
12 Sten Stridh Gullringen
17 Sigge Stridh Gullringen
Senior
6 Jimmie Dahlström Stångådalen.
Damklass
4 Maggan Stridh Gullringen
5 Britt-Marie Jakobsson Stångådalen.