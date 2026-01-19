Han tog klar seger i klubbtävlingen – vann överlägset

I helgen höll Stångådalens SFK klubbtävling på Stora Holmsjön i Rumskulla. Då vann Jimmie Dahlström helt överlägset.

Isen var hård och relativt tjock på Stora Holmsjön.

"Nog den säkraste sjön i området klubben kunde hitta. Fisket var också bra och varierat. De som hittade lite större fisk åkte upp i prislistan", skriver Stångådalen.

Vann gjorde Jimmie Dahlström före Peter Olsson och Håkan Dahlström. Hela resultatlistan finns längre ned.

På Järnlunden i Rimforsa var flera av Kalmardistriktets tävlingsfiskare med och noterade framgångar bland 70-talet deltagare i lördags. Fiskare kom, förutom från Småland och Östergötland, även från Västergötland och Sörmland.

Järnlunden är en populär sjö och isen höll precis gränsen.

"Men stora områden fick avruskas på grund av svag is. Många hoppas att den kyla som kommer nu i veckan ska få isen att frysa ihop och bli tjockare. Nedan finns även placeringarna för fiskare från Kalmardistriktet.