BILDEXTRA: Succé för nytt initiativ – Lovar komma tillbaka nästa år: "Vill växa"

Det var en puls och glädje om märktes över hela Virumsvallen under lördagen när VSGF:s nysatsning på Klassfotboll arrangerades.

– Det är jätte, jätte, jätteroligt, sa Ella Stolth.

– Det här vill vi göra fler gånger, sa Veronika Rog sedan hennes klass 2C på Lindblomskolan tagit emot sitt pris.

Dagens prisutdelare var kommunalrådet Lars Rosander och VSGF-fostrade Tonny Westring, som värvades i unga år till Östers IF och under sin aktiva karriär spelade tolv U21-landskamper, två A-landskamper under Tommy Svenssons ledning och två OS.

”Roligt att se att fotbollen lever”

Nu stod han och blickade ut över nästa generation fotbollsspelare på Virumsvallen där han spelat många matcher i den blå-vita tröjan.

– Det var länge sedan jag var här, så det är lite nostalgi. Framför allt är det roligt att se att fotbollen lever i bygden och att det är så mycket ungdomar i farten. Det finns hopp för fotbollen, sa Tonny Westring.

Han och kommunalrådet Lars Rosander, som också anlitats som prisutdelare, fick uppmuntra Leo Ehrendal, Astrid Lindgrens skola, och Ellie Lennström, Talangscouterna/Lindblomskolan, som fick varsitt par fotbollsskor signerade Emil Kraft respektive Fridolina Rolfö i Fair Play-pris.

– Domarna har nominerat jättemånga för det har varit mycket trevlig stämning på och bredvid planen, vilket ledarna har stor del i. Så vi lottade fram pristagarna, säger Linda Bengtsson.

Nöjda var också Elisabeth Heimburger och Marianne Odin från Röda Korset, som hade en lugn dag.

– Det är bra att vi inte haft så mycket att göra. Det har varit lite skavsår, så det mesta har handlat om plåster. Det allvarligaste har varit en spark på ett ben som vi fick linda.

”En fantastisk dag”

Bakom arrangemanget stod VSGF:s fotbollssektion som bildat en ny Klassfotboll-grupp med Ylva Nyberg och Linda Bengtsson i spetsen.

Deltog gjorde klasser från inte bara Hultsfreds kommun utan också från Vimmerby, Västervik, Vetlanda, Oskarshamn, Kalmar och Växjö.

Klassfotbollen är öppen för alla elever från förskoleklass till årskurs sex. Sammanlagt lockade det nya initiativet 54 lag och runt 630 spelare, som alla fick varsin tröja som fungerade som matchtröja, en vattenflaska och boll.

Hur vill du summera premiären?

– Det är jätteroligt, det har varit en fantastisk dag. Det var härlig stämning redan från halv nio när de första började komma och positivt både från ledare och spelare, sa Linda Bengtsson som också ville skicka med ett jättetack till alla duktiga domare som ställde upp.

Kan ni redan nu lova att arrangemanget kommer tillbaka nästa år?

– Ja, det kan vi för det har varit ett så positivt gensvar. Det är många som kommit fram och sagt att det är härligt ordnat och barn som frågat om det blir nästa år igen. ”Vi vill vara här nästa år igen” har de sagt och det är så härligt, sa Linda Bengtsson. Så till nästa år hoppas vi växa med ännu fler skolor och lag.

Olle i klass 2C på Lindblomskolan fick frågan av Dagens Hultsfred vad som varit roligast med dagen. Han tänkte en kort stund, så kom svaret från hjärtat:

– Att alla hade roligt!

Fler bilder från arrangemanget publiceras senare.