VH BEVILJAS ELITLICENS – FÅR DISPENS FRÅN ARENAKRAVET

Vimmerby Hockey beviljas elitlicens för spel i Hockeyallsvenskan och får dispens från arenakravet. Det får även allsvenska nykomlingen Visby/Roma som är i full färd med att göra stora förändringar i ishallen på Gotland.

Licensnämnden för SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan beviljar elitlicens för samtliga klubbar som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i respektive liga 2026/2027. Nybro Vikings IF får dispens från kapitalkravet efter att man har uppvisat en godkänd handlingsplan. Visby/Roma HK och Vimmerby Hockey får dispens från arenakravet.

Hockeyettan-klubbarna Falu IF och Forshaga IF nekas elitlicens och flyttas ner ett steg i ishockeyns seriesystem. Övriga klubbar i Hockeyettan, däribland Västerviks IK, beviljas elitlicens.

Licensnämnden för SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan har Svenska Ishockeyförbundets uppdrag att självständigt pröva om föreningar eller idrottsaktiebolag som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i ligorna uppfyller de av förbundet uppställda villkoren avseende ekonomisk stabilitet, god organisation, ungdomsverksamhet och arena.