VÄSTERVIKS MATCH STÄLLS IN – PÅ GRUND AV VÄDERPROGNOSEN

Det blir ingen match för Västervik hemma mot Rospiggarna på tisdagskvällen. Väderprognosen ser inte lovande ut, enligt klubben. Foto: Bildbyrån

Västervik Speedways hemmamatch mot Rospiggarna på tisdagen ställs in och skjuts på framtiden. Det ser ut att bli en regnig tisdag och klubbarna har kommit överens om att inte köra matchen i morgon.m

Västervik Speedway skriver på sin hemsida att tisdagens hemmamatch mot Rospiggarna flyttas fram och körs vid ett senare tillfälle. Enligt väderprognosen kommer ett regnområde dra in över Västervik under morgondagen.

"Vi har under dagen noggrant följt väderprognosen inför tisdagens match. Tyvärr ser förutsättningarna inte tillräckligt bra ut för att kunna genomföra tävlingen på ett säkert och rättvist sätt. Efter samråd med Rospiggarna har vi därför fattat beslutet att flytta fram matchen. Det har inte varit ett enkelt beslut, men utifrån den aktuella väderprognosen bedömer vi att det är det bästa alternativet", skriver Västervik i ett inlägg på sociala medier.

Inget nytt datum för matchen är i dagsläget bestämt.

"Vi återkommer så snart vi har mer information att dela. Tack för er förståelse", skriver Västervik.