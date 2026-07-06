19-årige målvakten tillbaka i moderklubben

19-årige målvakten Daniel Lenegård återvänder till moderklubben Vimmerby IBK efter att ha gjort lumpen under föregående säsong.

Vimmerby IBK jobbar vidare med truppbygget för kommande säsong. Nu kommer klubben med beskedet att Daniel Lenegård återvänder till moderklubben Vimmerby IBK och är beredd att dra på sig målvaktsutrustningen igen. 19-åringen gjorde värnplikten direkt efter studenten och tillhörde HM IS under förra säsongen då tid inte fanns för en större satsning.

”Det känns väldigt kul att vara tillbaka i VIBK igen. Efter värnplikten är jag taggad på att satsa på innebandy igen. Jag ser fram emot att konkurrera med Glindell och Hedqvist denna säsong”, säger Daniel Lenegård till klubbens sociala medier.

Sportchefen Ricky Svaxholm kommenterar värvningen på följande vis.

”Lene” var tidigt den målvakt som vi ville komplettera vår uppsättning av målvakter med. Han har visat att han har god potential att utmana ”Leffe” och ”Hed” om speltid i division 2 och innebär att två av tre målvakter är egna produkter”, säger Ricky Svaxholm.