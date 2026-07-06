Smitning från parkeringsskada på ALV-parkeringen i helgen

Polisen har fått in en anmälan om smitning från trafikolycksplats och en anmälan om smitning från parkeringsskada i Vimmerby under helgen.

Den första anmälan gällande smitning från trafikolycksplats har skett på okänd plats i Vimmerby. En man i 70-årsåldern uppger att hans bil har blivit påbackad och att personen i den andra bilen sedan smitit från olycksplatsen. Det var i lördags mellan 11.00 och 11.25. En man i 45-årsåldern är uppsatt som misstänkt.

Den andra anmälan gällande smitning från parkeringsskada har inträffat på Astrid Lindgrens Världs parkering mellan klockan 09.45 och 15.30 i onsdags. Bilen stod parkerad på parkeringen och man upptäckte en buckla och en repa i plåten framför förardörren när man kom tillbaka till bilen. En man i 40-årsåldern från Halmstad fick sin bil bucklad och repad.