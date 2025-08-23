Gullringen föll i hetsigt möte mot ettan: ”Tung dag på jobbet”

Snabbt tappad 1-0-ledning till 1-3. Trippelbyte efter 30. Otroligt hetsigt ute på planen. Det blev ingen rolig lördag för Gullringens GoIF. – En tung dag på jobbet, säger tränaren Mattias Sandh efter 3-4 mot serieledande Egnahems BK.

Förvisso gjorde Fauzi Dotor 1-0 för Gullringen hemma mot överlägsna tabellettan Egnahems BK, men det var ändå en första halvlek gulsvart helst ville glömma.

Gästerna gjorde tre snabba mål, gick fram till 3-1 och Mattias Sandh valde att göra ett trippelbyte innan halvtimmen ens var spelad.

– Första 29 vet jag inte om vi var redo för att möta Egnahem. Det var inte många rätt, inte många pass som gick dit det var tänkt. Får Egnahem kontra på oss, så är de bra och skickliga. Vi är inte med i matchen. Jag tänkte att det kunde vända efter 1-0, men det blev ännu sämre, säger Mattias Sandh.

Att göra ett trippelbyte redan där var givet för Gullringstränaren.

– Det är tråkigt att göra tre byten, men det var inte just de tre spelarna det handlade om. Det handlade om att väcka laget och vi kunde ha bytt många där.

Gullringen reducerade till 2-3 genom Felix Johansson, men innan första 45 var över hade Egnahem utökat på straffspark.

– Vi hade ett bra snack i paus och sa att vi skulle låta domarna sköta sitt. Vi skötte inte vårt i första halvlek. Vi klagade på varandra och domarna. I andra vinner vi fler dueller, får in bollen i boxen och det blev bättre.

Hade en stor chans

Rasmus Bexell reducerade till 3-4 med en fin frispark och Victor Okeji hade en stor chans att utjämna. Annars saknade GoIF de där riktigt heta möjligheterna för att rädda en poäng.

– Vi är inte värda poäng utifrån första halvlek. Vi är inte riktigt där. Med tanke på att de inte fick ännu mer utdelning så trodde jag att vi kunde hota dem, men vi var inte riktigt nära. Vi borde fått fler chanser och det var en tung dag på jobbet.

Egnahem behövde inte kämpa särskilt hårt för sina mål.

– Alla fyra mål är otroligt enkla och det har vi inte råd att släppa in. Nu är det 1-1 i matcher och det är ett ruskigt rutinerat lag. Det märks.

Är loppet kört?

– Så länge ingen går om Tranås är det två matcher. Vi får gnugga på. Ibland gör det inget om man förlorar och är bra, men vår prestation var inte alls så bra som förra helgen. Det går att tycka att försvaret var dåligt, men det är att vi tappar boll och lämnar försvararna ensamma som är problemet. Det börjar där uppe när vi tappar boll. Nu får vi bita ihop och ta en ny vecka.

Få varningar delades ut, men det var en mycket grinig match på Gullemon.

– Det kunde blivit rätt många åt båda håll och det är tråkigt att det ballar ur. Han i mitten och båda lagen har ett ansvar, men ingen tog tag i det. Jag försökte vara lugn själv på sidan, men det var inte lätt.