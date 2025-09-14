14 september 2025
Södra Vi skrällvann på bortaplan

FOTBOLL 14 september 2025 19.00

Bussresa till matchen – då brukar Södra Vi vinna. Så även idag när de blåvita skrällde borta mot Stjärnan.
– Det brukar vara lite så, vi firar på donken i Oskarshamn här nu, säger ledaren Mårten Malm. 

Södra Vi tog tre oerhört viktiga poäng i bottenstriden och har nu åtta ned till nedflyttning och tre upp till fast mark. Ett bra utgångsläge inför de tre sista omgångarna. 

– Det känns bra och det var en kämpainsats. Vi har de bästa chanserna i första, men de har mest boll. Efter 30 minuter har vi bästa chansen, men de gör 1-0 i anfallet efter. Vi viker inte ned oss och får undan bollen och jag tycker att vi fortsätter skapa. 

I andra fortsatte Södra Vi försvara sig starkt och lyckades utnyttja sina chanser. Först gjorde Melker Frejd 1-1 och därefter satte Hossam Baraket matchavgörande 2-1. 

– Vi ligger kvar i våra positioner och har tålamod. Sista 15 minuterna är det en kämpainsats och ”Poppe” (Pontus Holm) gör några vassa räddningar. 

Hur ser du på avslutningen? 

– Det är viktiga poäng, men vi tar en match i taget, vi kan inte se längre fram än så. 

Hela laget får beröm. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

