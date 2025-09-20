Thuresson hattrickskytt när DSK säkrade nytt kontrakt

Djursdala SK vann med 4–2 borta mot Fårbo FF och säkrade nytt division 5-kontrakt. – Vi jagar fjärdeplatsen nu, säger tränaren David Henriksson.

Stor matchhjälte för Djursdala SK i bortamatchen mot Fårbo FF var hattrickskytten Isack Thuresson som gjorde 1–0 i minut 41, 2–0 i minut 63 och 4–1 i minut 83. Simon Henriksson gjorde det fjärde målet som betydde 3–0 i minut 67.

– ”Isse” gör hattrick, är på rätt ställen och tar kamperna. Tias (Svensk Rosin) gör ett bra presspel och ser till att Simon kan göra ett mål, säger David Henriksson.

Vad säger du om er insats?

– Vi tar en stark, stabil och viktig seger, framför allt efter matchen i våras som blev så konstig. Vi ville ta revansch och tre poäng. Det var sjukt varmt och kvavt så det fanns knappt någon luft. Vi kommer ut väldigt starkt och skapar chanser till att göra tre-fyra mål första 20 minuterna. Sedan kommer de in i en bra period och tar över spelet där vi inte får tag i bollen och slarvar. Vi får tryck och får in 1–0 innan paus. Vi kommer ut bra även i andra halvlek och gör fina mål. Vi spelar bra fotboll och de får en tveksam straff som gör de 3–1 på. Vi bjuder in dem i matchen och det gillar jag inte. Det blir lite darrigt, men vi gör 4–1. De får tryck igen och gör 4–2. Vi städar bort deras forcering och kunde ha gjort några fler mål, säger David Henriksson.

Fokus på att ta fjärdeplatsen

Segern betyder att Djursdala SK säkrar nytt kontrakt och spelar division 5-fotboll även nästa säsong.

– Det är skönt. Jag har inte tittat neråt för mycket sista tiden utan jag har ett tydligt mål och det är fjärdeplatsen. Det är den vi jagar.

Djursdala har Södra Vi IF och IFK Tuna kvar att möta och ligger två poäng bakom Fårbo FF.

Henriksson delade ut beröm till mittbackarna Oliver Schott och Isak Granström, hattrickskytten Isack Thuresson och mittfältarna Albin Isaksson, Simon Henriksson, Alex Karlsson. Oskar Bergman gjorde många brytningar och Jonathan Arvidsson var duktig i första halvlek.

