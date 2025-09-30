Riskerar Gullringen poängavdrag? – här är förbundets besked

Enligt Mats Larlind på Smålands fotbollsförbund är risken liten att Gullringens resultat i division fyra skulle påverkas av brottsmisstankarna. Genrebild. Foto: Arkivbild

Gullringens Goif har fått två spelare omhändertagna av Migrationsverket för kontroll av spelarnas uppehållstillstånd. Enligt förbundet är risken dock liten att klubben kommer att drabbas av poängavdrag. – För obehöriga spelare finns en preskriptionstid på fem dagar efter spelad match annars vinner protesten inte laga kraft, säger Mats Larlind, tävlingsansvarig på Smålands fotbollsförbund.

I tävlingsbestämmelserna för Smålands fotbollsförbund står skrivet att klubbar som använt obehöriga spelare riskerar att tilldömas en 0-3-förlust.

För Gullringens del skulle den yttersta konsekvensen vara att man fråntas en mängd poäng och därmed åker ur division 4.

Att detta skulle drabba Gullringen ser Mats Larlind på förbundet dock som osannolikt.

– Rent formellt räknas spelarna som obehöriga om de varit här på fel grunder utan papper. Men jag har väldigt svårt att se att något skulle hända Gullringens GoIF i detta fall. Det ska vara väldigt speciella omständigheter och normalt är regeln om att en klubb använt sig av en obehörig spelare bara protestbar inom fem dagar efter spelad match. Utan att säga något säkert så har jag inte varit i närheten av att man rivit upp hela säsongen i efterhand under mina 18 år här, säger han.



Just nu är det ett polisärende där både Gullringen och spelarna misstänks för brott. Vi har sökt Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp samt Gullringens ordförande Jessica Eriksson för en kommentar.



Utdrag från tävlingsbestämmelserna angående användning av obehöriga spelare:



"I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, tilldöms den felande föreningen en förlust. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0. Om det föreligger särskilda skäl, såsom att förening medvetet använt obehöriga spelare i syfte att undvika att lämna w.o. eller om förening vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare delta, får felande förening därtill uteslutas ur den serie laget deltar i.