Klubben om omhändertagna spelarna: ”Har ingen information”

Två spelare i Gullringen har omhändertagits av polisen och klubben utreds för brott mot utlänningslagen. Spelarna på bilden har inget med ärendet att göra. Foto: Ossian Mathiasson

För första gången uttalar sig Gullringens GoIF om de omhändertagna spelarna. Klubben utreds för brott mot ulänningslagen, men ordföranden menar att spelarna inte varit anställda i klubben. – Vi blev förvånade och vet inte vad det handlar om, säger ordföranden Jessica Eriksson.

Förra veckan omhändertogs två spelare i Gullringen av gränspolisen. Dagen efter gick Gullringen ut och berättade kort om vad som hänt och efter helgen meddelade polisen att både spelarna och klubben misstänks för brott.

– Vid kontrollen upprättar gränspolisen en anmälan mot de två männen med misstanke om att de har anställning i Sverige utan arbetstillstånd. Efter det kommer det två anmälningar mot en förening i Vimmerby kommun som har anställt de två personerna trots att de inte har arbetstillstånd. Det var när man gjorde djupare kontroller som man såg var de har fått sin inkomst och man såg att de har inkomst, sa Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

"Har inte haft dem anställda"

Ordföranden Jessica Eriksson kommenterar nu fallet för första gången.

– Vi har ingen information kring vad vi skulle vara misstänkta för, vi vet inte vad det handlar om egentligen. Vi inväntar besked från Polisen och Migrationsverket och efter det kommer vi sätta oss ned och samla kunskap i ärendet.

Hur har ni agerat sedan spelarna omhändertogs?

– Har inget gjort så mycket mer än att försöka samla ihop oss.

Enligt uppgifter från polisen är ni ju misstänkta för att ha haft spelarna anställda trots att de inte haft arbetstillstånd.

– Jag läste det i media också, men kan inte uttala oss mer än det. Vi har inte information och fakta om vad vi skulle ha gjort.

Har spelarna haft arbetstillstånd?

– Jag ber att få återkomma om det. Vi har inte haft dem anställda och vi har inte haft anledning att ifrågasätta det. Jag ber om att få återkomma.

Har spelarna själva sagt att de haft arbetstillstånd?

– Jag ber att få återkomma om det.

Du sa att ni inte haft dem anställda, stämmer det?



– De har inte haft anställning hos oss nej.

Men de har haft ersättning från er?

– Jag ber att få återkomma om det också.

Borde ni ha gjort något annorlunda i ett tidigare skede?



– Man kan alltid vara efterklok, när vi vet vad vi är misstänkta för ska vi gräva djupare i det här.

Men det är väl ganska tydligt vad ni misstänks för?

– Jag ber att få återkomma om det, jag vill ha informationen från Migrationsverket och polisen innan jag uttalar mig. Att det är brott mot utlänningslagen har jag läst mig till, men vi vet inte exakt vad det handlar om.

Har ni gjort några egna kontroller när det gäller spelarnas arbetstillstånd?

– Det ber jag att få återkomma om.

Det vet ni inte idag?

– Vi har sett uppehållstillstånd, ja. Jag vågar inte uttala mig exakt om hur det gått till. De har registrerats i Fogis (förbundets system för spelare) och där ska man skanna in alla blanketter som behövs och det har vi gjort vad jag vet.

Hur känner du att klubben påverkats?

– Ja… det är klart att det känns olustigt, men så länge vi inte vad det handlar om försöker vi att sitta lugnt i båten. Vi behöver få fakta från myndigheterna om vad vi är misstänkta för. Därefter kan vi börja agera.