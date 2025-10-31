Lokala klubben förlänger säsongen med gåfotboll

Gullringens GoIF:s målsättning är att fortsätta med gåfotboll ett par gånger till i höst. Det fjärde tillfället blir nu på lördag. Foto: Gullringens GoIF

Ett gäng i blandade åldrar samlades för att spela gåfotboll i regi av Gullringens GoIF på Gullemon i lördags. Foto: Gullringens GoIF

Det pågår fotbollsaktivitet på Gullemon även i slutet av oktober. För tredje gången samlades ett gäng i blandade åldrar för gåfotboll i Gullringens GoIF:s regi i lördags. – Det är verkligen jätteroligt, säger Åsa Gustafsson som tillsammans med Linnea Eriksson är ansvarig för gåfotbollen i föreningen.

Gåfotbollsintresset växer snabbt i hela landet. Storebro IF bjöd i början av hösten in alla föreningar i Vimmerby och Hultsfreds kommun till introduktion och prova på-spel med gåfotbollsambassadören Stefan Lodén.

Gullringens GoIF var en av de tre deltagande föreningarna på uppstartstillfället och har därefter plockat in gåfotbollen i sin egen repertoar. Klubben har så här långt anordnat tre prova på-tillfällen på Gullemon.

– Jag och Linnea var med i Storebro och tyckte att det var så himla roligt. Jag kände själv att det här skulle jag kunna göra som en avslappnad motionsform och träffa folk. Vi var åtta personer första gången, sju personer andra gången och 15 personer tredje gången. Det är jättebra, säger Åsa Gustafsson.

Fjärde tillfället på lördag

Personer från 27 till 77 år har medverkat på de tre gåfotbollstillfällena på Gullemon.

– 65+ är det egentligen som gåfotboll riktar in sig till från början och man kan söka projektstödet 65+, vilket vi har gjort och fått bidrag till uppstarten. Jag tänker inte att man behöver tänka 65+ utan jag tänker att det är något för alla. Det är såklart en bra motionsform för lite äldre vad gäller att träna balans, hålla igång och träffa folk, säger Åsa Gustafsson.

Att starta just gåfotboll i föreningen har länge varit en målsättning för att på så dätt aktivera personer i alla åldrar i samhället.

– Som Storebro IF har uttryckt det så vore det fantastiskt om man kan bli några lag eller bara sätta ihop några lag, träffas någon gång och spela några matcher framöver. För vår del handlar det om att göra något för en annan målgrupp och för de som kanske inte spelar aktivt och är lite äldre, säger Åsa Gustafsson.

Föreningens målsättning är att fortsätta ett par gånger till. Nästa tillfälle, det fjärde i ordningen, blir nu på lördag.

– Vi kör nu till helgen och sedan är det beroende på väder. Håller vädret i sig så som det var i lördags kör vi några gånger till. Tanken är att vi startar upp mer regelbundet till våren och ska också prova och se hur det går att spela inomhus under hösten.