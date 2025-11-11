Lindgren om provspelarna – och beslutet att fortsätta: "Känner ett ansvar"

David Lindgren är tydlig med målsättningen att Vimmerby IF ska ta steget upp i division tre direkt. Foto: Rickard Johnston

David Lindgren fortsätter som huvudtränare i Vimmerby IF. Vår tidning tog ett snack med tränaren om beslutet och hans tankar om de fyra inbjudna provspelarna. – Det känns både spännande och rätt att fortsätta. Jag känner ett ansvar att vidareutveckla vissa saker, förbättra vissa saker och ta oss tillbaka till division tre, säger tränaren.

David Lindgren möter upp på Arena Ceos strax efter att ha haft samtal med de fyra potentiella nyförvärven som provtränade med VIF. Att fortsätta som huvudtränare har hela tiden varit ett alternativ för Lindgren, även om klubben har funderat på andra lösningar.

– Någonstans har vi landat i att vi tror på det här spåret. Dels att jag fortsätter och dels att Lasse tillkommer. Jag hade heller inte känt att det hade varit kalaskul att kliva av efter att just ha åkt ur division tre, säger Lindgren.

"Vi ska gå upp direkt"

Han lyfter fram spelartruppen som en stor faktor till att han själv känner sig inspirerad att fortsätta.

– Jag gillar verkligen spelarna. Även om det har varit ett tufft år med jobbiga resultat så har det alltid känts kul att vara här. Jag vill göra det tillsammans med den här gruppen och vi har väldigt bra förutsättningar för att kunna vara modiga i våra målsättningar. Vi ska gå upp direkt och har förutsättningarna för det. Nu när det har landat in så är jag väldigt motiverad att göra det här under 2026. Det känns helt rätt.

Hur ser du på samarbetet med Lars Gustavsson?

– Spännande. Han är lite av en VIF-ikon under den framgångsrika period som klubben har haft. Vi har stött på varandra på planen och alltid varit spelare med starka viljor även om vi har aldrig varit aktuella att stå på samma sida. Det känns som vi klickade rätt bra redan på första mötet och det fanns något där som väckte ett intresse hos både honom och mig. Det ska bli väldigt kul att Lasse kommer in.

"Intressanta spelare"

Och provspelarna då? Under tisdagskvällen gästade Farouk Alaloush (Hultsfred), Enock Jörgensen (Gullringen), Rasmus Samuelsson (HM IS) och Linus Hemmingsson (Storebro) Arena Ceos.

Vi lät David Lindgren berätta om sina intryck av spelarna.

– Farouk och Enock har jag sett mycket. Både som ungdomsspelare i HFK och nu i deras seniormiljöer. Det är två av spelarna runt omkring som kanske har störst potential. De är fortfarande väldigt unga, men tillräckligt bra och skulle konkurrera om platser. Två intressanta spelare, säger VIF-tränaren och fortsätter:

– Linus är en väldigt teknisk, bollskicklig och finurlig spelare som har mycket fotboll i sig. Det handlar nog mer om hans eget val, är han sugen på att ta klivet och satsa? Han är spännande och förutsättningarna finns.

Rasmus Samuelsson från HM IS beskrivs som en joker.

– Jag sa det till honom när vi pratade. Det är en spelare som man alltid har sett gör sina mål varje år och som kanske har gjort små trevare i andra klubbar men aldrig riktigt varit här och aktuell för spel. Nu är han över 30 år och känns spännande, inte misnt för att vi är ett ungt lag och att han kan tillföra erfarenhet. En intressant bekantskap.

"Har en högre nivå i sig"

Tanken var även att Mehmet Ali Tekbas från Hjorted/Totebo skulle provträna, men sjukdom satte stopp.

– Det är en lokal spelare som vi känner från tiden i Västerviks FF framförallt. Jag vet inte riktigt varför han har spelat i Hjorted, men det är en spelare som har en högre nivå i sig. Om vi skulle plocka in honom så är det för att han ska starta och tillföra i en elva.