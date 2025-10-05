Flera unga spelare fick chansen när VIF avslutade säsongen

Redan degraderade Vimmerby IF avslutade säsongen med 2-2 hemma mot Nässjö. Bortalaget kvitterade i slutskedet och lyckades därmed undvika negativt kval. – Vi gör en jättebra match och de kvitterar snöpligt på slutet, säger tränaren David Lindgren.

Vimmerby gjorde en stabil insats och ledde med både 1-0 och 2-1. Målen gjordes av Selatin Saljani och Max Karlsson. Nässjö behövde en poäng för att ta sig upp på fast mark och den fixade man något turligt i slutskedet.

– Sett över 90 minuter var det en skaplig prestation. Vi börjar lite ängsligt. Det tar några minuter innan vi växer in i matchen, men vi tar ledningen två gånger om och växte in i det ganska fort. Det är snarare vi som borde göra 3- och 4-1 än att det till slut blir 2-2. I efterhand blev jag lite förvånad, jag trodde inte att det hade räckt för Nässjö att kvittera.

"Gjorde det jättebra"

Lindgren gav två yngre spelare chansen från start för första gången, Khalid Ali och Elton Lindgren.

– Vi kunde inte förändra vår tabellsituation och kände att det var ett bra läge, både Khalid och Elton gjorde det jättebra.

Har de varit värda mer speltid under säsongen?

– Jag kan väl känna att det varit ett tufft läge att alltid ge ut speltid kopplat till träningsprestationen. De har visat att de skulle varit värda det tidigare, men samtidigt har det varit måstematcher hela tiden och enklare att gå på spelare som är lite äldre och lite mer erfarna. Nu fick de chansen i alla fall.

"Bara att starta om"

Med en veckas perspektiv på degraderingen har Lindgren samlat tankarna.

– Jag tycker att det blev en bra avslutning och vi har hållit ihop det bra. Det känns onödigt att vi hamnar i den här situationen när man ser till hur lite poäng som krävts för att inte vara där. Vi borde ha presterat bättre i flera matcher, men nu är det bara att starta om.

Hur har du analyserat degraderingen i veckan?

– Dels är det de facto så att en halv startelva från förra säsongen var borta, några försvann och vi fick skador på några. Det är det ena. Någonstans kan jag känna att de yngre har gjort det bra och vuxit in i det. När det gäller de som har varit startspelare, men som nu blev ännu viktigare, som tog klivet från startspelare till nyckelspelare… där lyckades vi inte med det på samma sätt, särskilt inte inledningsvis. Det tog lite tid att växa in i rollen som bärande spelare.

Khalid Ali och Elton Lindgren plussas idag.