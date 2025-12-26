Lista: Alla målskyttar i Gullringens GoIF under första halvan av 2020-talet

Rasmus Bexell har hittat målet 41 gånger för Gullringens Goif sedan 2020.
Foto: Simon Henriksson
Rasmus Bexell är överlägsen målkung i Gullringen sedan 2020 med 41 fullträffar. På andra plats? Backen Ola Lindblom.
Rasmus Bexell: 41
Ola Lindblom: 18
Melker Johansson: 18
Jesper Wärnehall: 17
Victor Okeji: 13
Albin Gustafsson: 13
Marcus Oskarsson Johansson: 13
Ricky Svaxholm: 13
Yassin Jalil Kader: 11
Ibrahim Doumbia: 9
Karlo Goranci: 8
Olle Eriksson: 6
Erik Ståhlgren: 6
Haris Dreco: 5
Felix Johansson: 4
Linus Hillström: 4
Fauzi Kwazi Dotor: 3
Alexander Svartz: 3
Ted Åström Åberg: 3
Edvin Johansson: 2
Simon Henriksson: 2
Sebastian Svartz: 2
Enock Jörgensen: 1
Martin Höglind: 1
Walid Hassan: 1
Arbnor Mataj: 1
Deart Agushi: 1
Emmanuel Mungutu: 1
Erik Lindblad: 1
Samuel Lindell: 1
