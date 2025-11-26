IFK Tuna ser ut att tacka ja till friplatsen: "Blir nog femman"

IFK Tuna står fortsatt utan tränare men Victor Gustavsson menar att ett namn snart är på plats. Foto: Arkivbild

IFK Tuna står fortfarande utan tränare och har tappat Max Lundin till IFK Västervik och Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia till Hultsfreds FK. Ändå ser Victor Gustavsson hoppfullt på nästa säsong och meddelar nu att klubben är beredda att tacka ja till friplatsen i division fem. – Det blir nog femman nästa säsong, säger ”VG”.

IFK Tuna hade en tung fjolårssäsong och trillade ur division fem efter att ha misslyckats i kvalet. Efter degraderingen lämnade tränarduon Lars Gustavsson och Torbjörn Allvin och än har ingen ersättare presenterats. Men det är på gång, lovar Victor Gustavsson.

– Vi har kommit en bit på vägen och ett namn som kommer att ingå i tränarstaben är rätt klart. Det känns hoppfullt, säger han.

"Inte helt nere för räkning"

På spelarfronten har viktige Max Lundin lämnat för IFK Västervik och Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia har återvänt till Hultsfreds FK som tog steget upp i femman.

– Det är duktiga fotbollsspelare, absolut. Så det är synd. Annars har vi fått många klartecken. Jag tror att det är i alla fall 15 spelare som räckt upp handen om en fortsättning och jag hoppas att vi kan få till något. Det ser hyfsat ut, vi var 20 spelare på första träningen så än finns några gubbar att tillgå. Än är vi inte helt utdöende och nere för räkning.

Fortsätter du själv i klubben?

– Det blir det. Det finns inte så mycket att välja på, jag är för gammal… Nej, jag har väl fått lite annat men det är IFK Tuna som gäller.

Annons:

Beredda att tacka ja till friplatsen

I mitten av november stod det klart att IFK Tuna erbjuds en friplats i division fem sedan Fågelfors dragit sig ur serien. Klubben har tidigare utlovat att ge förbundet besked senast den 10 december och enligt Victor Gustavsson kommer IFK Tuna tacka ja till platsen.

– Det tror jag, det blir nog femman för vår del.