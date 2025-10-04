Dramatisk avslutning för Södra Vi och IFK Tuna: "Ångestladdat"

Robin Hammars Södra Vi och Victor Gustavssons IFK Tuna kämpar för att säkra kontraktet i division fem. Foto: Stefan Härnström

Södra Vi IF eller IFK Tuna. Nu avgörs vilket av lagen som tvingas kvala för att hålla sig kvar i femman. – Vi har ingenting att förlora och litar på att Djursdala gör sitt jobb mot Tuna, säger Robin Hammar i Södra Vi som tar emot Fågelfors i den sista omgången. – Lite ångestladdat är det, säger Victor Gustavsson i IFK Tuna.

En rafflande avslutning väntar i såväl toppen som botten av division fem. Hjorted/Totebo och IFK Oskarshamn möts i en avgörande seriefinal om avancemang medan IFK Tuna och Södra Vi slåss om att undvika kval neråt.

IFK Tuna står på 22 poäng och är på säker mark medan Södra Vi just nu innehar kvalplatsen på 20 poäng. I den avslutande omgången möter Södra Vi åttan Fågelfors på hemmaplan och IFK Tuna tar emot Djursdala.

– Det känns rätt lugnt för vår del. Vi har ingen press på oss och allt att vinna, säger Robin Hammar i Södra Vi.

Vad vet du om Fågelfors?

– De brukar vara rätt stora och tunga och passade oss bra borta (seger 5-1 reds. anm). Då hade vi med flera pigga och kvicka spelare.

"Ska spela av matchen"

För IFK Tuna räcker en poäng mot Djursdala såvida Södra Vi inte vinner med minst sju bollar mot Fågelfors. IFK Tunas Victor Gustavsson jobbar ihop med Djursdala ordförande Fredrik Milton och självklart har det blivit en del snack mellan dem inför avgörandet.

– Vi har gjort upp att ett kryss bör räcka. Vi ska gå ut och spela av matchen bara, det har han lovat mig, säger Gustafsson skämtsamt.

Det finns en mikroskopisk chans att både IFK Tuna och Södra Vi undviker kval på bekostnad av just Fågelfors. Men då krävs att Södra Vi vinner sin match med tio måls marginal samtidigt som Tuna tar minst en poäng mot Djursdala.

– Man ska aldrig säga aldrig… Men vi får nog mer hoppas på att gå om Tuna. Mycket ansvar ligger på Djursdala och jag litar på att de gör sitt jobb, säger Robin Hammar.

Dåligt med folk på träningarna

Att Södra Vi har hamnat i prekära situation är ingenting som överraskar honom.

Tvärtom.

– Sett till vår bedrövliga träningsnärvaro är det snarare än överprestation av oss att chansen fortfarande lever. Vi har varit för få och behövt ställa in träningar hit och dit.

Hur tungt vore det att ramla ner i division sex?

– Nja, personligen skulle det inte vara jättetungt. Många i föreningen hade nog gärna varit kvar i femman, men sett till att vi har varit sju personer på träningarna så har vi inte riktigt där att göra tycker jag.

Även IFK Tunas Victor Gustavsson lyfter fram bristande träningsnärvaro som en del av förklaringen till lagets tunga säsong.

– Det har varit för dåligt med folk på träningarna och det har satt sina spår. Jag tror att det är många som är sugna på att avsluta säsongen nu så det hade varit skönt att slippa kval. Vi ska se till att fixa det på söndag, säger han.