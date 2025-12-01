01 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Två nya spelare klara för Lojals futsallag

Djursdala SK:s målvakt Linus Palmér Hård är klar för SK Lojals futsallag. Foto: Timar Mathiasson

Två nya spelare klara för Lojals futsallag

FOTBOLL 01 december 2025 12.00

SK Lojals futsallag inledde seriespelet på bästa möjliga sätt. Inför helgens sammandrag på hemmaplan förstärks truppen med två nya spelare.

Annons:

SK Lojal fick en drömstart på seriespelet i futsal och slog till med tre raka segrar och imponerande målskillnaden 20–5 vid första sammandraget i Nybro.

Andra sammandraget spelas i Hagadal nu på lördag och tredje och sista sammandraget i Hagadal i mitten på januari. Nu på lördag spelar Lojal två matcher och möter Hillerstorps GoIF och Kalmar United U.

Ahmed Tarabeih i SK Lojal meddelar att de har gjort klart med ytterligare två nyförvärv. Det handlar om Djursdala SK:s målvakt Linus Palmér Hård och Hultsfreds FK:s försvarare Sebasthian Svensson.

– Två bra spelare som stärker konkurrens i laget och som kan gå in och bidra direkt. Det är framför allt två bra killar, säger Ahmed Tarabeih i Lojal.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Ytterligare tre spelare klara för nya laget – premiär på lördag
Klubben skänker hela överskottet – hyllas av platschefen
Lojal vann futsalturnering efter trög start
Futsalturnering till förmån för välgörande ändamål i Hultsfred
Flera spännande förstärkningar till Lojals futsalsatsning

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt