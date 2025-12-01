Två nya spelare klara för Lojals futsallag

SK Lojals futsallag inledde seriespelet på bästa möjliga sätt. Inför helgens sammandrag på hemmaplan förstärks truppen med två nya spelare.

SK Lojal fick en drömstart på seriespelet i futsal och slog till med tre raka segrar och imponerande målskillnaden 20–5 vid första sammandraget i Nybro.

Andra sammandraget spelas i Hagadal nu på lördag och tredje och sista sammandraget i Hagadal i mitten på januari. Nu på lördag spelar Lojal två matcher och möter Hillerstorps GoIF och Kalmar United U.

Ahmed Tarabeih i SK Lojal meddelar att de har gjort klart med ytterligare två nyförvärv. Det handlar om Djursdala SK:s målvakt Linus Palmér Hård och Hultsfreds FK:s försvarare Sebasthian Svensson.

– Två bra spelare som stärker konkurrens i laget och som kan gå in och bidra direkt. Det är framför allt två bra killar, säger Ahmed Tarabeih i Lojal.