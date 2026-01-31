LOJAL KLART FÖR UPPFLYTTNING – "KÄNNS SKÖNT"

Lojals spetsiga futsallag höll pall för trycket och är nu klart för division ett. Idag blev det två nya segrar i Hagadal. – Det känns skönt, det var det som var planen, säger spelande ledaren Ahmed Tarabeih.

Lojal vann första matchen mot FC Kalmar P19 med hela 14-3. Debutanten Sebasthian Svensson imponerade och gjorde tre mål direkt.

Övriga målskyttar: Rickard Thuresson två, Ardijan Mahmutaj två, Yassin Jalil Kader två, Haris Dreco två, Ayman Abualhala två, Farouk Alaloush.

Match nummer två slutade med ny seger, 5-3 mot tabelltvåan Hillerstorp. Där blev Selatin Shaljani matchvinnare med 4-3 och 5-3 sista tio minuterna. Ardijan Mahmutaj, Haris Dreco och Farouk Alaloush gjorde övriga.

– Vi spelar bra idag, första matchen är inget snack om saken. I andra var vi ganska dåliga, även om motståndet gjorde det bra. Vi tog tre poäng och det är det som är viktigast. Vi spelar i division ett nästa år och vi behöver inte kvala eller så.

"Håller hög klass"

Tarabeih tror att laget kommer hålla hög klass även i ettan.

– Vi siktar på att komma i toppen av division ett. Jag tror att vi kommer behålla truppen och kommer inte kolla på värvningar. Vi håller hög klass med den trupp vi har.

Debutanten Sebasthian Svensson och Ardijan Mahmutaj plussas idag.