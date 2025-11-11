Ytterligare tre spelare klara för nya laget – premiär på lördag

SK Lojals nystartade futsallag spelar sitt första sammandrag i division 2 på lördag. Nu förstärks truppen med ytterligare tre spelare.

Det handlar om Gullringens GoIF:s forward Yassin Jalil Kader, Hultsfreds FK:s mittfältare Farouk Alaloush och Hultsfreds FK:s forward Adrijan Shaljani.

– Yassin, Farouk och Adrijan är tre spelare som har fin teknik för futsal men också stark spelförståelse. Det är tre ödmjuka killar som passar perfekt in i gänget, och vi kommer få stor nytta av dem i vår resa för att sätta futsalen på kartan i Hultsfredstrakterna, säger spelande tränaren Ahmed Tarabeih.

Sammandrag i Nybro på lördag

Lojals lag består av duktiga futsalspelare som är hämtade från olika lag i närområdet.

– Omställningen från fotboll till futsal kan ibland vara lite svår eftersom det är två olika sporter med olika taktiska sätt att spela. Det handlar mycket om att lära sig använda sulan i fler lägen och att börja tänka mer i futsaltermer, vilket tar lite tid men också utvecklar spelarna snabbt när de får in det i sitt spel, säger Ahmed Tarabeih.

Känner du att truppen är klar nu?

– Vi har fortfarande några spelare vi vill få in och jobbar just nu på en till spelare som vi tror kan ge oss ytterligare bredd på planen men också bidra som ledare i gruppen. I det stora hela är jag väldigt nöjd med truppen och den utveckling vi har sett under de träningstillfällen vi haft hittills, säger Tarabeih.

Seriespelet i futsal drar igång med sammandrag i Nybro på lördag. Lojal spelar i division 2 södra Småland och serien spelas som sagt som sammandrag, vilket innebär att lagen spelar flera matcher under en och samma dag.

Första sammandraget spelas i Nybro på lördag och andra och tredje sammandraget i Hultsfred. Lojal möter Kalmar United klockan 10.30, FC Kalmar P19 12.40 och Flygsfors-Gadderås 14.50.