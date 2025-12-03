LOKALA FOTBOLLSLAGETS COMEBACK UTEBLIR

SK Lojal kommer inte till spel med ett seniorlag i seriespel säsongen 2026. Enligt uppgifter kommer Ahmed Tarabeih spela för Hjorted/Totebo nu när Lojals comeback uteblir. Foto: Bildbyrån

SK Lojals ambition var att göra comeback med ett fotbollslag i seriespel nästa säsong. Vår tidning kan nu avslöja att comebacken uteblir. – Det är inte 100 procent spikat, men det är det om jag ska vara ärlig, säger Ahmed Tarabeih.

På grund av spelarflykt fick SK Lojal lägga ner seniorlaget inför säsongen 2025. Tanken och ambitionen har varit att föreningen ska komma tillbaka till säsongen 2026 med Ahmed Tarabeih som spelande tränare.

Nu, mitt i frimånaden, kan vår tidning avslöja att Venalagets comeback inte blir av som det var tänkt.

– Det är ingen större grej. Satsningen på vårt futsallag har tagit mer tid, kraft och energi än vad vi hade tänkt från första början och vi vill inte starta ett fotbollslag om vi inte kan ge 100 procent. Vi har många spelare som har spelat i Lojal tidigare och som inte bor här, men vi har väldigt många som är på väg hemåt inför nästa år, säger Ahmed Tarabeih.

"Kommer inte få till det bra"

Inget definitivt beslut har fattats, men Ahmed Tarabeih berättar att det kommer komma.

– Jag kan bekräfta det från mitt håll, men jag vill också att klubben ska bekräfta det till 100 procent. Det är några i klubben som inte har gett upp och vill göra det. Jag är sportchef och styr allting med futsalen och skulle styra fotbollen också. Det är jag som har sagt ifrån kring ett fotbollslag. Det är inte lägligt och vi kommer inte få till det bra. Vi vill få till det lika bra som vi har fått till det med futsalen.

Det kommer med största sannolikhet bli ett fotbollslag i Vena framöver.

– Ja, absolut. Visionen är att vi ska gå framåt, men vi vill bara inte ha för många bollar i luften. Nu har vi startat futsalen och det går hur bra som helst. Om det inte blir ett fotbollslag till 2026 kommer det förhoppningsvis bli ett lag till 2027. Sen vet man aldrig och man ska aldrig säga att det är säkert.

"Äntligen fått svar på vad det är"

Ahmed Tarabeihs tanke var att spela med Lojal om lagets comeback hade blivit av. Han har fått klarhet i vad det är för skada som har stört honom under tiden i Vimmerby IF.

– Jag har en ljumskskada som har hindrat mig länge, men nu har jag äntligen fått svar på vad det är. Jag sökte hjälp överallt och ingen läkare, ortoped eller sjukgymnast kunde veta vad det var med min ljumske. Jag fick svar förra veckan och nu blir det att köra rehab ett tag.

Vad är det som har varit problemet?

– De trodde att det var ljumskbråck och det visar sig vara allt möjligt med en bristning, en blödning och problem med senorna runt omkring. Det finns ingen operation som kan rädda det utan det är mer rehab. Om jag får rätt rehab kommer jag kunna komma tillbaka snabbare.

Tarabeih ryktas till /T

Ahmed Tarabeih är inställd på att spela fotboll 2026. Det blir ingen fortsättning i Vimmerby IF som han har representerat sedan 2022.

– Det jag kan säga är att det blir ingen fortsättning i Vimmerby IF. Jag har gjort mitt där. Jag har spelat där i flera år och jag har inget mer där att hämta.

Var hamnar du?

– Division 4 är det vi har som bäst här omkring och det kommer bli spel i ett division 4-lag. Jag vill komma i form så snabbt som möjligt när jag är hel igen.

Enligt uppgifter till vår tidning blir det en övergång till division 4-nykomlingen Hjorted/Totebo nu när Lojal inte kommer till spel, något som Ahmed Tarabeih inte vill bekräfta.

– Det jag kan säga är att jag vet vilket lag kommer gå till, men jag vill inte att det ska komma ut innan jag har gjort allt klart med Lojal vad gäller fotbollen.