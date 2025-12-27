Lista: Alla målskyttar i Södra Vi IF under första halvan av 2020-talet

Adrian Mathiasson har varit målfarligast i Södra Vi hittills under 2020-talet. Foto: Jakob Karlsson
Tre spelare har nått över 20 mål under första halvan av 2020-talet. Bäst av alla är Adrian Mathiasson på 35 fullträffar.
Adrian Mathiasson: 35
Anton Brorsson: 21
Hannes Stefansson: 20
Robin Hammar: 18
Niklas Gunnarsson: 15
Martin Brorsson: 12
Jesper Wessman: 9
Tarek Bayazid: 9
Rory Barraza: 8
Elias Karlsson: 8
Filip Frejd: 7
Anton Theodor Dähre: 6
Joakim Hammar: 6
Jonathan Gustafsson: 5
Kim Johansson: 5
Elias Hallingfors: 5
Ali Alsameai: 3
Fawaz Baraket: 3
Khalid Ali: 2
Melker Frejd: 2
Ricky Svaxholm: 2
Casper Sjökvist: 1
Hossam Baraket: 1
Ossian Mathiasson: 1
Joel Stridell: 1
Mikael Hammarquist: 1
Khalibar Shokran: 1
Remy Barraza: 1
Arvid Karlsson: 1
