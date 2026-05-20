KNALLEN PÅ VALLEN – DSK CHOCKADE DIVISION TRE-LAG

Vilken kväll det blev på Dalavallen! Simon Henriksson förvaltade lagets två bonusstraffar mot division tre-motstånd och sköt sitt Djursdala vidare till nästa omgång i Toyota Cup.

Alla utanför Dagens Vimmerbys övriga redaktion trodde nog att division tre-laget Myresjö/Vetlanda skulle avancera vidare i Toyota Cup ikväll. Istället plockade Djursdala en av de största vinsterna för föreningen under många många år.

En nästintill perfekt insats i 90 minuter chockade det erfarna motståndet. Simon Henriksson fick förtroende att ta hand om lagets bonusstraffar. Den första gav 1-0 efter fem minuter, ett placerat skott till vänster. Den andra plockade DSK fram efter en halvtimme. Då visade Henriksson kyla och satte tvåan mitt i målet.

Slet enormt i 90 minuter

Djursdala hade därmed fina 2-0 i paus och i andra hade laget faktiskt full kontroll på avancemanget. Laget visade en enorm kämpaglöd och alla bidrog till att fälla Myresjö.

I målet hade man dessutom plockat in veteranen Jonatan Stridh som var hur stabil som helst i sin första match för året.

Tränaren David Henriksson var rörd efter segern:

– Det är jätteroligt, jag är stolt över grabbarna, hur hårt vi sliter för varandra i 90 minuter, man blir stolt över det. Sedan 2-2 mot Vimmerby på Ceos så är det här största vi kommer. Det är jättekul och vi satsade på bonusstraffarna runt minut 15 och 35 och sedan hålla ut i andra. Vi visste att de skulle bli irriterade och vi fick dem dit vi ville. Vi jobbade sjukt hårt och jag unnar grabbarna det här.

"Första seniormatchen i målet"

Många spelare hyllas efter matchen och Henriksson lyfter fram sex-sju spelare. En som stack ut var målvakten Jonatan Stridh.

– Han gör en jättematch, det är hans första seniormatch i målet, han tar några skott, vinner mycket i luften och har en enorm pondus. Vi ställer upp med ett väldigt ungt lag och många gör en otroligt bra insats.

Hur ser du på Simons kyla vid straffarna?

– Det var två bra straffar, har är en bra straffskytt och det var inga konstigheter.

Känner du att det var rättvist?

– I slutet började de skapa lite och vi blev lite för låga, men de skapar inte så mycket. De tar in Simon Alexandersson som spelat i Superettan i slutet, men vi plockar bort honom och vinner alla dueller i luften. Jag tycker att vi är väl värda att vinna, vi är det smartare laget.