KNALLEN PÅ VALLEN – DSK CHOCKADE DIVISION TRE-LAG

Simon Henriksson blev stor matchvinnare med sina två straffmål mot Myresjö/Vetlanda. Foto: Ossian Mathiasson
Alla utanför Dagens Vimmerbys övriga redaktion trodde nog att division tre-laget Myresjö/Vetlanda skulle avancera vidare i Toyota Cup ikväll. Istället plockade Djursdala en av de största vinsterna för föreningen under många många år.
En nästintill perfekt insats i 90 minuter chockade det erfarna motståndet. Simon Henriksson fick förtroende att ta hand om lagets bonusstraffar. Den första gav 1-0 efter fem minuter, ett placerat skott till vänster. Den andra plockade DSK fram efter en halvtimme. Då visade Henriksson kyla och satte tvåan mitt i målet.
Slet enormt i 90 minuter
Djursdala hade därmed fina 2-0 i paus och i andra hade laget faktiskt full kontroll på avancemanget. Laget visade en enorm kämpaglöd och alla bidrog till att fälla Myresjö.
I målet hade man dessutom plockat in veteranen Jonatan Stridh som var hur stabil som helst i sin första match för året.
Tränaren David Henriksson var rörd efter segern:
– Det är jätteroligt, jag är stolt över grabbarna, hur hårt vi sliter för varandra i 90 minuter, man blir stolt över det. Sedan 2-2 mot Vimmerby på Ceos så är det här största vi kommer. Det är jättekul och vi satsade på bonusstraffarna runt minut 15 och 35 och sedan hålla ut i andra. Vi visste att de skulle bli irriterade och vi fick dem dit vi ville. Vi jobbade sjukt hårt och jag unnar grabbarna det här.
"Första seniormatchen i målet"
Många spelare hyllas efter matchen och Henriksson lyfter fram sex-sju spelare. En som stack ut var målvakten Jonatan Stridh.
– Han gör en jättematch, det är hans första seniormatch i målet, han tar några skott, vinner mycket i luften och har en enorm pondus. Vi ställer upp med ett väldigt ungt lag och många gör en otroligt bra insats.
Hur ser du på Simons kyla vid straffarna?
– Det var två bra straffar, har är en bra straffskytt och det var inga konstigheter.
Känner du att det var rättvist?
– I slutet började de skapa lite och vi blev lite för låga, men de skapar inte så mycket. De tar in Simon Alexandersson som spelat i Superettan i slutet, men vi plockar bort honom och vinner alla dueller i luften. Jag tycker att vi är väl värda att vinna, vi är det smartare laget.