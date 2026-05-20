VIDEO: Ta del av glädjescenerna efter Djursdalas cupsensation

Spelare och ledare i Djursdala SK var förstås nöjda och lyckliga efter att de hade slagit ut Myresjö/Vetlanda ur Toyota Cup. Foto: Ossian Mathiasson

Cupsensationen är ett faktum. Djursdala SK besegrade division 3-laget Myresjö/Vetlanda FK med 2–0 och tog sig vidare till nästa omgång i Toyota Cup.

Djursdala SK fortsätter att göra bra ifrån sig i Toyota Cup och slog till med en imponerande och stark cupknall hemma på Dalavallen på onsdagskvällen.

Division 3-laget Myresjö/Vetlanda kom på besök i cupens tredje omgång och Djursdala vann med 2–0 efter dubbla straffmål från Simon Henriksson. Det ska då föras till protokollet att Djursdala fick två så kallade divisionsstraffar efter som det skiljer så många divisioner mellan lagen.

Djursdala visade matchen igenom upp ett ramstarkt försvarsspel och begränsade division 3-laget att komma till farliga målchanser. Samtliga spelare gjorde ett heroiskt jobb på planen, kämpade för varandra och fick all anledning att jubla på planen och i omklädningsrummet efter slutsignalen.

Här nedan finns ett videoklipp som visar glädjescenerna i omklädningsrummet efter cupsensationen och en videointervju med Anton Palmér, som höll ihop försvarsspelet på ett föredömligt sätt i rollen som mittback.