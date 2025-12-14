14 december 2025
Kort tid på vift – han återvänder till Gullringen

Hugo Johansson lämnar FBSK och återvänder till Gullringens GoIF. Foto: Simon Henriksson

FOTBOLL 14 december 2025 16.53

Gullringsfostrade Hugo Johansson återvänder till moderklubben efter en säsong i femman med Frödinge/Brantestads SK.

Allrounde Hugo Johansson var ordinarie i det Frödinge/Brantestad som ramlade ur femman och han följer inte med laget ned i sexan. 

I stället blir det en återkomst till division 4 och moderklubben Gullringens GoIF. 

– Jag har saknat grabbarna och GoIF är verkligen hemma för mig. Det väntar en del roliga och spännande derbyn kommande säsong vilket kittlar, sedan gillar jag Karlos sätt att spela fotboll, säger Hugo Johansson i en kommentar till klubbens hemsida.

Hugo Johansson var även 2023 under en period utlånad till Djursdala SK.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

