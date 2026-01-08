Djursdala SK jagar historisk seger i KM: "Vore inte tråkigt att vinna"

En historisk final i KM i fjol. Dags för Djursdala SK att gå hela vägen i år? – Vi var så nära förra året och det hade inte varit tråkigt att vinna, säger målvakten Linus Palmér Hård.

Djursdala SK har en uppåtstigande trend i KM. Två raka semifinaler följdes av en historisk final mot Vimmerby IF ifjol där det blev förlust med 1-3.

Dagens Vimmerby tog ett snack med målvakten Linus Palmér Hård inför årets turnering.

– Det ska bli väldigt kul att spela. Det har gått så bra de senaste åren och det är klart att man kommer in med en bra känsla, säger han.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Väldigt likt de två senaste åren. Vi hade inte så mycket uppehåll och har varit igång och tränat ganska länge. Vi har spelat två futsal-cuper så det har blivit mycket futsal.

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Att vi har typ samma grupp som vi har haft de två senaste åren. Vi har en kontinuitet och stabilitet i laget och många andra lag har svårt att bryta ner oss. Jag tror att vi är jobbiga att möta. Målsättning är svårt. Vimmerby och Gullringen är alltid tuffa och går in som favoriter. Vi var så nära förra året och det hade inte varit tråkigt att vinna, men det är att sikta högt.

"Kan göra lite vad som helst med bollen"

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Vimmerby IF och Gullringens GoIF. Vi vill absolut vara där också och jag tror att IFK Tuna blir farliga om de får stäm.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Jag tror att Vimmerby tar det. De har spelare som har spelat på en hög nivå och är ett lag med många skickliga spelare.

Vilken spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Det finns en del. Alex Karlsson är väldigt duktig inomhus, han kan göra lite vad som helst med bollen och blir viktig för oss.

Hur ser du på din egen roll?

– Klart att man är i en utsatt position som målvakt och ens prestation är alltid viktig för laget. Jag hoppas kunna göra mitt. Vi har ett bra försvar och gör jag bara en hyfsad insats ska det räcka ganska långt.