Djursdala SK förlorade finalen – igen: "Surt, vi är sjukt nära"

Albin Isaksson blev en förlorare i finalen mot Vimmerby IF ytterligare en gång. Foto: Stefan Härnström

Nej, det vill sig inte för Djursdala SK i KM. Andra raka finalen mot Vimmerby IF slutade med en ny förlust efter flera missade kvitteringschanser i slutsekunderna. – Surt, det var sjukt nära i slutet. Det känns pissigt, säger kaptenen Albin Isaksson.

Djursdala SK fick en tung start på finalen mot Vimmerby IF och hamnade tidigt i ett 0-2-underläge.

Men de kämpade sig tillbaka. Anton Palmér gick på eget initiativ och tryckte upp 1-2 i första krysset och DSK fortsatte jaga en kvittering.

Med 16 sekunder kvar tilldömdes de straffspark efter att Vimmerby IF dragit på sig en sjätte frispark. Isack Thuresson klev fram – och missade. Efteråt var DSK enormt nära att få in bollen på returerna men VIF höll undan och vann KM-titeln igen.

– Vi är mycket närmare i år. Obesegrade i gruppspelet och jag tycker att vi gör en bra final. Det är två dåliga mål att släppa in, men vi har många lägen att kvittera i slutet, säger kaptenen Albin Isaksson och suckar.

"Vi var värda mer"

Han tyckte själv att Djursdala SK borde ha fått en straffspark tidigare.

– Då hade det blivit varje frispark och så framöver, men det är svårt att göra mål på dem och vi är sjukt nära efteråt. Så, nej. Det känns väldigt surt. Jag tycker att vi var värda mer.

Är du nöjd med er insats totalt sett?

– Absolut. Det är Storebro-matchen där vi inte kommer upp i nivå. I övrigt är vi sjukt stabila och luftar unga spelare som aldrig har spelat och gör det jättebra.