FINALREPRIS I KM EFTER DJURSDALAS VÄNDNING: "BLIR TUFFT"

Södra Vi var på väg mot en skäll i semifinalen mot Djursdala SK och tog ledningen med ett kanonskott, men DSK vände och vann med 3-1. Matchvinnare blev Jakob Karlsson med sitt första mål i KM. Nu väntar en finalrepris mot Vimmerby IF. – Det blir tufft. Vi kommer att få springa mycket, säger Karlsson.

Vimmerby IF vann sin semifinal enkelt mot IFK Tuna med 5-1 efter dubbla mål av Max Karlsson och Pontus Kägu Bragsjö.

Den andra semifinalen spelades mellan Djursdala SK och Södra Vi IF och det var arrangörsföreningen som gjorde matchens första mål. Snyggt var det också. Niklas Gunnarsson bombade in ettan i nättaket bakom en chanslös Linus Palmér Hård i Djursdalas mål.

Första målet i KM

Simon Henriksson kvitterade några minuter senare efter en tilltrasslad situation där han slog in sin egen retur och Jakob Karlsson rullade sedan in matchavgörande 2-1-målet på en omställning. Mycket fint framspelad av Anton Palmér gjorde Karlsson inget misstag i friläget.

– Jätteskönt att få sätta dit den och vinna. Det var mitt första mål i KM också, säger målskytten som inte var helt nöjd med sitt lags insats i semifinalen.

– Det tog väldigt lång tid innan vi kom igång och hittade vårt spel.

Spelade inte förra finalen

Alex Karlsson fastställde slutresultatet med en individuell prestation och nu väntar Vimmerby IF i en finalrepris från förra året. Då vann VIF mot Djursdala med 3-1 – men då fanns inte Jakob Karlsson i laguppställningen.

– Det blir hämen det kommer bli tufft. Vi kommer få springa mycket, säger han.

