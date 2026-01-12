Här är division 6-lagens tilltänkta motståndare nästa säsong

Hector Karlssons Storebro IF placeras i Vimmerbysexan och har tagit del av det första förslaget på seriesammansättning i division 6. Foto: Simon Henriksson

Ett första förslag om hur nästa säsongs division 6-serier ska sättas samman har presenterats. Därmed ges det en fingervisning om vilka lag division 6-lagen kommer få möta.

Lag över ett stort geografiskt område hamnar i årets upplaga av division 6 Vimmerby. Det är fyra lag från Västerviks kommun, tre lag från Oskarshamns kommun, två lag från Vimmerby kommun och ett lag från Hultsfreds kommun. Här hamnar bland annat de division 5-degraderade lagen Frödinge/Brantestad SK och IF Hebe samt ”Oskarshamnslagen” Rödsle BK, Krokstorps IF och IF Ariel. Rumskulla GoIF kommer inte till spel i division 6 efter förra säsongens comeback.

Antalet division 6-lag från Hultsfreds kommun är färre i år då Hultsfreds FK tagit klivet upp i division 5, Järnforsens AIK lagt ner A-lagsverksamheten och SK Lojal inte anmält ett lag till seriespel.

IF Hebe spelar som tidigare nämnt i division 6 Vimmerby medan Mörlunda GIF och Virserums SGF placeras i division 6 Högsby med en del nya bekantskaper.

Division 6 Vimmerby: Ankarsrums IS, FC Örbäcken, Frödinge/Brantestad SK, Gunnebo IF, IF Ariel, IF Hebe, Krokstorps IF, Rödsle BK, Storebro IF och Överums IK.

Division 6 Högsby: Alsterbro IF, Bockara GoIF, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Fågelfors IF, Långemåla IF, Mörlunda GIF, Virserums SGF, Åseda IF och Älghults IF.

Förslaget skickades ut på remiss till berörda föreningar på måndagen. Föreningarna har till och med 26 januari på sig att inkomma med yttranden. Fastställandet av serierna sker söndagen den 1 februari.