Ahl öppnar för spel i Djursdala SK: "En resurs"

Markus Ahl öppnar för att vara med som en resurs i Djursdala SK under den kommande säsongen. Foto: Ossian Mathiasson

Djursdala SK hoppas fortsatt på sin drömförstärkning Markus Ahl. Själv öppnar mittfältaren dörren på glänt för en comeback. – Jag hoppas kunna vara med och träna lite och vara en resurs. Mer än så vet jag inte just nu, säger 35-åringen.

Markus Ahl la skorna på hyllan för tre år sedan och har sedan dess både fått barn och byggt hus.

– Jag har haft fullt upp och släppt fotbollen lite under den här perioden. Från våren 2023 till våren 2025 byggde jag på huset i stort sett varje dag. Det har varit rolig resa men jag tänker inte göra om det..., säger Ahl.

Nu finns mer tid och under försäsongen har mittfältaren gjort några träningar med Djursdala SK.

– Jag hoppas kunna vara med och träna och vara en resurs och hoppas att de går med på det. Det är ett skönt gäng och vore roligt att vara med lite, säger han.

Hur är formen?

– Haha, inte bra. Det har inte blivit så många träningar de senaste åren och det är lite därför jag vill komma igång lite.

Hoppas på fler förstärkningar

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, ser mer än gärna Markus Ahl i truppen.

– Det är klart att vi går med på hans önskemål. Samtidigt vet jag hur ”Macke” fungerar och jag tror att han kommer ha svårt att bara vara en resurs. Om han bestämmer sig för att vara med så kommer han att vara med, han gör sällan något halvhjärtat.

Du har tidigare sagt att ni kommer att tillhöra toppen om ni får in Ahl, står du fast vid det?

– Ja, det gör jag. Om ”Macke” är med i merparten av våra matcher kommer vi absolut att vara ett topplag. Vi har redan fått in Anton Brorsson och har ytterligare en eller två spelare som kan bli sena värvningar. Vi hoppas också kunna få igång några av de äldre rävarna som Michael Karlsson och "Lente" (Simon Lennartsson) och har stora förhoppningar om Christian Simonsson också förstås.