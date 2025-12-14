DSK hoppas på stark förstärkning: "En av seriens bästa spelare"

Han la skorna på hyllan för tre år sedan. Nu kan Djursdala SK vara på väg att få in en drömförstärkning i Markus Ahl. – Han har varit med och tränat ett pass med oss och visade fina gamla takter. "Macke" är fortfarande en av seriens absolut bästa spelare och vi hoppas alltid att han ska vara med, säger Simon Henriksson.

Markus Ahl har länge varit en av traktens bästa spelare. Innermittfältaren har representerat Gullringen och Vimmerby IF under flera säsonger innan han återvände till moderklubben Djursdala SK 2021. Han var direkt med och spelade upp DSK i fyran men efter degraderingen året därpå aviserade han att spelarkarriären var över.

"Tjatat på honom i princip varje år"

Nu, tre år senare, kan en comeback vara nära förestående. Markus Ahl har tränat med Djursdala SK och sportsligt ansvarige Simon Henriksson är tydlig med klubbens önskan.

– Jag har tjatat på honom i princip varje år sedan vi åkte ur. Han var med och tränade ett pass och och det syntes inte att han hållit uppe från all form av träning i tre år, säger han och fortsätter:

– Markus har pannben, inställning, ledaregenskaper, lungor och skulle fortfarande vara en av seriens absolut bästa spelare. Vi pratar med varandra och vi hoppas förstås att han blir en del av truppen på allvar.

Påverkar målsättningen

Djursdala SK har som målsättning att vara bättre än förra året och förhoppningsvis utmana om en kvalplats uppåt.

Med Markus Ahl i laguppställningen förändras förutsättningarna.

– Får vi in honom kommer vi att vara i toppen, så är det bara. Så viktig är han, säger Simon Henriksson som även har förhoppningar om att få igång rutinerade Michael Karlsson igen.

DSK har annars hållit låg profil under frimånaden efter att tidigare under hösten ha förlängt med en rad spelare.

– Vi är frimånadens största förlorare om man jämför med Södra Vi, men vi har medvetet tagit det rätt lugnt med att bjuda in spelare. Vi har en ganska bred och fin trupp som vi vill vårda. Vi för diskussioner med två-tre spelare men jag tror inte att frimånaden är avgörande när det gäller dem. Vi hoppas också på Christian Simonsson förstås som har gjort en futsalträning med oss.

Samtidigt ser Alex Karlsson och Petter Sandberg ut att lämna klubben efter att ha flyttat till Stockholm respektive Linköping.

– Vi får se lite hur det blir, det kan bli tufft för dem att pendla fram och tillbaka. För Petters del handlar det om att han kommer ha svårt att komma loss till träningarna. Båda var jättenyttiga för oss förra säsongen och Alex har riktigt hög höjd, så det kommer bli kännbara tapp.

Vi har sökt Markus Ahl som inte vill uttala sig utan hänvisar till Djursdala SK.