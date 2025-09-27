Hoppet lever – ett par dagar till: ”Gör allt vi kan”

Knut Gunnarsson nätade för VIF men det räckte bara till en poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF:s hopp om att spela vidare i division 3 lever. Åtminstone ett par dagar till. 1-1 slutade matchen mot Hemgårdarna. – Vi ger allt vad vi kan, säger tränaren David Lindgren.

Vimmerby IF åkte till Linköping för att möta ett formstarkt Hemgårdarna BK med kniven mot strupen.

Förlust och det skulle vara bye bye till division 3. VIF behöver ännu inte vinka hejdå till divisionen för den här sejouren. Men självklart var 1-1 mot Hemgårdarna en missräkning sett till läget.

Nu är hoppet att Rimforsa förlorar båda sina kvarvarande matcher. På söndag möter östgötarna nästjumbon Waggeryd och då kan VIF åka ned i fyran.

– Det är inte i kväll vi sätter oss en i jobbig situation. Vi gör allt vi kan i den här matchen och sett till prestation är det en väldigt bra insats, säger tränaren David Lindgren.

Fick en drömstart

VIF fick en drömstart när Knut Gunnarsson tryckte in en hörna efter tio minuter.

– Vi sätter laget så som vill ha det och får bra tryck i början. Vi har något mer läge på en hörna strax därefter, men lite olustigt och ologiskt kommer 1-1. De lyfter en boll över backlinjen, den studsar lite och så går den över mållinjen. Efter målet har Hemgårdarna en bra period.

Den andra halvleken blev märklig för Vimmerby, som var i stort behov av en seger.

– Vi försöker forcera och skapar några lägen och halvsituationer. De skjuter ett långskott och domaren blåser av efter ett tag och dömer mål. Han ändrar sig några gånger, men till slut blir det inte mål.

– Det var oerhört märkligt och vi har sett på videon efteråt att den inte ens var på mållinjen. Det hade varit tungt om domarkåren skickat ned oss efter allt som varit den här säsongen.

Annons:

"Visar att vi också är det"

VIF hittade aldrig något segermål och nu står hoppet till att Waggeryd slår Rimforsa om ett par dagar. Annars är hoppet helt ute och på söndag kan degraderingen vara ett faktum.

– Jag trodde nog att det var det, men förstod sedan att vi får leva på hoppet ett tag till. Det är bara att göra det. Hemgårdarna är ett bra lag och vi visar att vi också är det. Det är extra tungt. Det är inte i kväll vi har satt oss i ett svårt läge, men vi hade ett läge där vi kunde fått en straff och en kvittering sent mot Rimforsa. Den poängen kunde ha varit viktig nu.

David Lindgren tyckte att försvarsspelet satt ypperligt och berömde nykomponerade mittbacksparet Knut Gunnarsson och Theo Zeylon Thoresson lite extra.