VIF föll på nytt i cupen – gjorde bra match mot division 3-lag

Belmin Hrustic hade mycket att göra i första halvlek mot Nässjö FF. Vimmerby IF förlorade matchen med 1–3. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF gjorde en bra insats mot division 3-laget Nässjö FF. Det blev dessvärre förlust med 1–3 i en match med högt tempo och fysiskt spel. – Som helhet är det en bra prestation, säger VIF:s assisterande tränare Lars Gustavsson.

Vimmerby IF ska avverka många tränings- och cupmatcher under denna försäsong. Det blev förlust med 0–1 mot Sävsjö FF i cuppremiären förra helgen och det följdes upp med 1–3 i andra matchen mot Nässjö FF i kväll.

– Jag tycker att vi gör en bra match. Vi står upp bra och vi ser att vi orkar med fysiskt spel i 90 minuter. Det är väl i offensivt straffområde som vi väger lite lätt. Vi får inte med oss tillräckligt mycket folk sett över hela matchen och de skapar väl några fler heta chanser än vad vi gör. Det är framför allt i första halvlek och i andra skapar det väl egentligen inget mer än målet och några frisparkar. Det är ganska stabilt. Det är en match i ett jäkla högt tempo och vi möter ett bra Nässjö. Tempot är det högsta tempot jag har sett den här säsongen, mycket högre än förra helgen, säger Lars Gustavsson.

Nässjö gjorde 1–0 i efterspelet efter en frispark i 37:e minuten och 2–0 på en hörna i 40:e minuten.

– Att släppa in två mål på fasta situationer är något vi behöver kika på och se om vi inte riktigt är på tå eller inte. De skapar absolut chanser i första halvlek för att göra mål, men jag tycker att Belmin (Hrustic) gör en bra första halvlek och får visa att han är en bra målvakt.

Vimmerbys hopp tändes när Enock Jörgensen vackert nickade in 2–1 i 57:e minuten.

– Det är en hörna som han når högst på. Han nickar in bollen jäkligt snyggt.

Vimmerby fick kort därpå byta ut Enock Jörgensen, nyförvärvet från Gullringen som spelade mittback och gjorde en fin insats. Även Khalid Ali utgick skadad med en lättare stukning.

– Enock åkte en skrotsmäll så risken är att han har fått en lättare hjärnskakning. Förhoppningsvis är det inget allvarligt med varken Enock eller "Kalle". Vi fick möblera om och de gör 3–1. Det är inte så att vi går bort oss utan vi blir bortvända och deras kille har ett avslut som går in i bortre gaveln. Vi äger spelet i andra och kommer långt fram, men vi får inte till de hundraprocentiga lägena förutom vid målet.

Enock Jörgensen och Belmin Hrustic var VIF:s främsta aktörer i dag.

– Alla spelare är bra och prestationen som helhet är också bra