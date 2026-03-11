DSK-bilen i krasch utanför Gullringen: "Lite skärrad"

Albin Isaksson och två av hans lagkamrater i Djursdala SK körde på ett rådjur på vägen hem från träningen. Foto: Privat

På väg hem från Djursdalas träning small det. Pendlarbilen till och från Linköping med Oskar Bergman, Ludvig Lundqvist och Albin Isaksson körde på ett rådjur strax utanför Gullringen. – Efter omständigheterna gick det bra, men bilen behöver in på verkstad, säger Isaksson.

Oskar Bergman körde DSK-bilen när rådjuret sprang ut på vägen strax efter Gullringen och det blev en ordentlig smäll.

– Allt gick bra och Oskar hanterade det hela med bravur. Vi ringde polisen och rådjuret dog direkt så vi behövde inte ingripa, säger Albin Isaksson.

Bytte förare

Det var sent på kvällen och från början var det osäkert om bilen var i kördugligt skick.

– Från början var känslan: Hur gör vi nu? Klockan är 22.30 och vi är fast här. Men bilen gick att köra, åtminstone till Linköping. Nu ska den in på verkstad, säger Albin Isaksson som själv tog över som förare efter kollisionen med rådjuret.

– Oskar var lite skärrad vilket man kan förstå. Det var skönt att vi var tre personer i bilen.