Avspark 2026: Drömvärvningen ska leda Djursdala SK till toppen: "Stark stomme"

Anton Brorsson tror att Djursdala SK har potential att vara med i toppen. Foto: Rickard Johnston

Anton Brorsson kommer få en viktig roll på mittfältet i Djursdala SK. Foto: Rickard Johnston

Förra säsongen smällde han in sex mål för Vimmerby IF i division tre. Nu ska Anton Brorsson leda Djursdala SK till en topplacering i femman. – Det ska bli skitkul. Vi har en stark stomme och om allt stämmer har vi tillräckligt bra spelare för att tillhöra toppen, säger han.

Efter tio mål på två säsonger i division tre valde offensivt skicklige Anton Brorsson att lämna Vimmerby IF.

Men inte till moderklubben Södra Vi utan lokalrivalen Djursdala SK.

– Djursdala har lite vad Södra Vi hade förr med bra umgänge, stämning och en stark stomme med några äldre spelare. Jag ville spela i ett lag med många personer på träningarna och en bra stab. Även om jag går ner i seriesystemet blir det riktiga träningar med folk och fart.

"Känns otroligt seriöst"

Att Södra Vi länge varit utan huvudtränare spelade också in i Brorssons beslut.

– De har befunnit sig i en lite knivig situation utan tränare vilket blev en avgörande grej för mig. Skulle jag veta att det fanns en bra träningskultur och tränare på plats så hade det varit ett svårare val. Nu känner jag att DSK är mer stabilt och jag gillar David (Henriksson) och Björn (Stridh) som tränare. Det känns otroligt seriöst.

Har du fått några kommentarer kring klubbvalet?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att många är förstående och ingen har tyckt att det var konstigt.

Var det ett alternativ att stanna i Vimmerby IF?

– Absolut. Det är alltid ett alternativ. Nu är det ju bara en division emellan men Vimmerby IF har ett otroligt bra lag och det är tuffare konkurrens där. Samtidigt satsar jag inte på fotbollen på samma sätt nu när jag snart är 29 år. Jag vill ha lite tid för annat och det är ganska skönt med lite färre träningar och möten.

Får en större roll

I Vimmerby IF inledde Anton Brorsson en hel del matcher på bänken. I division fem och Djursdala SK är rollen en helt annan och han lär av allt att döma bli en nyckelspelare. Om det blir på mittfältet eller i anfallet återstår att se.

– Jag vill ha en offensiv position. Om det är som mittfältare eller forward spelar ingen roll. Hittills har jag spelat på mitten tillsammans med Albin (Isaksson) och Ludvig (Lundvist) och det har gått bra. Det är två duktiga spelare som är roliga att spela ihop med, säger Brorsson och fortsätter:

– Jag ser mig verkligen inte som någon självutnämnd stjärna men det är klart att jag kommer få en annan roll här. Dels i form av speltid, dels i form av ett större ansvar.

Vilka är dina styrkor som spelare?

– Det är nog farten. Både med och utan boll. Jag springer mycket och hoppas också kunna bidra med en ledarroll.

Att gå uppåt i seriesystemet som spelare kan förstås vara en utmaning. Men hur är det att gå nedåt?

– Klart att det är skillnad men jag är förvånad över hur högt tempo det faktiskt är. Vi är många på träningarna och det är bra fart. Det finns en stark stomme i laget och alla tränar och vill något.

Fartfyllt och framåtlutat

Vilken typ av fotboll kommer Djursdala SK spela?

– Jag tror att det kommer bli ganska fartfyllt och framåtlutat. Vi är ett spelande lag och har rullat bra i matcherna hittills. Vi har många duktiga spelare offensivt och jag tror att det kommer bli en rolig fotboll att titta på.

Att Djursdala SK tippas tillhöra toppen är inget som Anton Brorsson backar ifrån.

– Vi har tillräckligt bra spelare för att vara topp tre men då ska allt stämma också. Jag har dålig koll på de andra lagen men om vi vara lika många på träningarna som nu med 19-20 personer varje vecka kommer vi att kunna spela ihop oss. Det ska bli väldigt roligt.