Goda råd börjar bli dyra för VIF: "Behöver vinna i helgen"

Det är 21 poäng kvar att spela om. För varje helg som går utan att nya inkasseras blir division 3-existensen allt mer hotad för Vimmerby IF. – Vill vi tävla om vår division 3-status behöver vi vinna matchen i helgen, säger tränaren David Lindgren.

Näst sist med elva inspelade poäng efter 15 omgångar. Det är fem poäng upp till kvalplatsen och sex poäng upp till säker mark. Vimmerby IF har satt sig en rejäl knipa inför återstoden av säsongen.

Nu väntar mittenlaget Assyriska IK från Jönköping på lördagen. Motståndarna har 21 poäng och är inte på något sätt helt säkra å sin sida heller.

– Det är sju matcher kvar och vi är i behov av poäng. Vi mötte Assyriska i premiären och lyckades vända den matchen efter en tuff start där. Vill vi tävla om vår division 3-status behöver vi vinna i helgen, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Hur avgörande är den här matchen?

– Den är inte mer avgörande än någon annan, men det är 21 poäng kvar att spela om och vill vi upp på säker mark behöver vi starta den resan nu. Vi ska försöka ta tre poäng den här veckan och så får vi se vart det leder oss. Det går inte spana längre fram än nästa match hela tiden.

Två in, två ut

VIF vände en galen premiärmatch mot Assyriska. VIF låg under med 0-3 långt in i andra halvlek, men gjorde sedan fem snabba mål och vann med 5-3.

– Assyriska är ett energiskt och bra lag som var roliga att möta hemma. Framför allt eftersom vi lyckades vända och vinna den matchen. Det är ett bra lag, men vi kan slå dem. Då krävs det att vi gör en hundraprocentig insats.

Vimmerby kommer från en siffermässigt klar förlust hemma mot topplaget Hjulsbro IK.

– Jag känner att vi mot Hjulsbro gör en bra prestation, men vi sätter inte våra målchanser. Hjulsbro skapar också och är bra, men det är en del faktorer vi inte kan påverka som var tunga. Jag tycker redan under matchen att det var några tveksamma offside och när man tittar på det i efterhand så var det så. Det är tungt när vi är i den situation vi är, då har man inte råd med det. Det är dock inget vi kan påverka och vi lägger fokus på vår egen prestation.

Gustav Stejdahl är avstängd och Anton Brorsson är bortrest. På pluskontot finns att Ville Abenius är spelklar och Noah Zeylon Thoresson är tillbaka från sin skada.