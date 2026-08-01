Iris straffräddning tog HFK till B-final: "Mycket spänning"

Hultsfreds FK fick uppförsbacke direkt i straffläggningen mot Eksjö Fotboll. Laget lyckades vända och Iris Landströms sista straffräddning blev avgörande i B-slutspelets semifinal.

HFK:s F13-tjejer har fått vana på det här med Bullerby Cup. I år hamnade man i en tuff grupp och det blev till slut B-slutspel för laget. Viss otur i lottningen, alltså.

– Vi har gjort en jättebra insats och tjejerna har spelat jättefin fotboll, men vi hade väldigt bra motståndare i gruppen. Tenhult och Mjölby vann sedan klart i sina första matcher i går och vi förlorade med uddamålet i båda, säger ledaren Martin Lennström.

Å andra sidan har HFK nu vunnit båda sina slutspelsmatcher efter straffar. Mot Eksjö blev det 6-4. Iris Landström räddade den allra sista från bortalaget.

– Det kändes skönt. Det är nervositet, men vi hade straffar i går och har fått lite rutin på det.

Räddade straffen

Halva laget är födda 2013 och 2014. Iris Landström i målet gjorde en fin räddning på den sista straffen. Efter att ha gått åt sitt höger några gånger valde hon att stå kvar i mitten på den sista.

– Jag chansade och tänkte att jag står kvar. Det var glädje, det var min första straffräddning, så det var roligt.

Hon var förstås väldigt nervös under avgörandet.

– Det var spännande och nervöst. Det blev ännu mer nervöst när de ledde, man får så mycket anspänning, men det var jätteskönt och roligt att vi vann.

Nu väntar B-final mot Habo vid 15.00 för HFK-tjejerna.