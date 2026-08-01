Storebro IF ansvarar för en del av cupen – ”Fantastiskt roligt”

Ove Olsson är en av eldsjälarna som jobbar i Storebro under Bullerby Cup. Foto: Sara Åstrand

Årets Bullerby Cup är den största upplagan hittills och då är det tur att Storebro IF hjälper till att rodda turneringen på hemmaplan. – Det jätteroligt att samarbeta med VIF, säger Ove Olsson.

Det är tredje året som en del av Bullerby Cups matcher spelas utanför Vimmerby. Storebro IF har under lång tid varit samarbetspartner, men nu spelas även matcher på Bruksvallen i Storebro.

”Fantastiskt roligt”

När vår tidning besöker Bruksvallen under torsdagseftermiddagen är det en glad Ove Olsson vi möter.

– Det har varit fantastiskt roligt hittills, säger eldsjälen Ove Olsson, som i många år var ordförande i Storebro IF.

Ove Olsson berättar att det börjar bli mer rutin på arrangemanget nu.

– Vi tycker det har varit roligt ända från början, men första året visste man ju inte riktigt hur det skulle bli. Då hade vi inte några rutiner för något, men det har vi nu och kan istället putsa lite på detaljerna och göra saker ännu bättre.

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Fullbelagd camping

Utöver matcherna är det lag som bor på skolan och det finns en camping vid Bruksvallen.

– Vi har 100 platser (på campingen) och det är helt fullbelagt. Det är lite mer än förra året, då hade vi 70 elplatser och 10 utan, men nu har vi 90 elplatser och 10 utan el.

Storebro IF hade gärna önskat att ännu fler hade kunnat bo på campingen.

– Vi hade kunnat hyrt ut fler platser för det är helt fullbokat. Det är alltid tråkigt att behöva säga nej, men ytan är begränsad och det ska finnas vägar och brandsäkerhet. Så vi har fått dragit gränsen där.

Det är totalt ungefär 100 funktionärer som jobbar med cupen i Storebro på olika sätt.

– Vi är lyckligt lottade i Storebro IF, för vi har många som ställer upp och jobbar. Vi vet att alla inte har den situationen som vi har, men det är roligt. Det är positivt.

Bra samarbete

Storebro IF har ett avtal med Vimmerby IF om campingen och anläggningen.

– Det är jättebra intäkter till vår verksamhet i Storebro och samtidigt så är det en rolig grej att göra. Om man ska dra in pengar till en förening så ska det vara genom det man tycker är skoj och det här är just en sån sak.

Ove Olsson har, precis som många här i trakterna, en lång relation till Bullerby Cup.

– Det är en stor och välskött cup överhuvudtaget, så man har ju följt den ända sedan man var ung. Om man går till nuläget igen så är det jätteroligt att samarbeta med VIF. Vi har en jättebra relation och ett bra samarbete.

Vad är det bästa med Bullerby Cup?

– Det är alla glada barn. Visst det är en och annan som är lite ledsen om de har förlorat, men det är inte det som är det viktigaste i barnfotbollen. Utan det är att få vara med och spela, ha roligt och komma ut och se nytt.